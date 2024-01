DS 3 e DS 7: svelata la France Edition

Il 2024 sarà un anno cruciale per la Francia. Con i Giochi Olimpici e Paralimpici, gli omaggi agli 80 anni dello sbarco in Normandia e in Provenza, il vertice della Francofonia nell’Hauts-de-France o la riapertura della cattedrale Notre-Dame de Paris, la Francia si mostrerà al meglio, combinando patrimonio e modernità. Per lanciare questo calendario eccezionale, DS Automobiles presenta DS 3 e DS 7 France Edition.

Per lanciare il 2024, DS Automobiles presenta l’edizione limitata France Edition

Basati sull’allestimento Perfomance Line, DS 3 e DS 7 France Edition propongono dotazioni di serie migliorate e canoni di noleggio particolarmente bassi. Il know-how è particolarmente evidenziato. Le due EDITION FRANCE esibiscono materiali nobili, tra cui Alcantara con eleganza e tocco delicato. Il volante, rivestito in pelle fiore traforata, è impreziosito da cuciture Oro e Carminio.

Gli ordini sono aperti in Francia dal 12 gennaio, con l’arrivo di una nuova campagna pubblicitaria firmata “Il lusso francese non è riservato a un solo francese”. Illustrato con immagini d’archivio dei Presidenti della Quinta Repubblica a bordo dei modelli storici di DS Automobiles, fino alla DS 7 ÉLYSÉE, attuale strumento di lavoro della Presidenza della Repubblica, questo film mette in risalto le radici francesi della Marca, che produce DS 7 a Mulhouse ( Grand-Est) e DS 3 a Poissy (Île-de-France).

Durante la commercializzazione dell’Edizione Limitata, DS 7 France Edition sostituisce la finitura PERFORMANCE LINE della gamma con l’aggiunta di equipaggiamenti esclusivi e stemmi decorati con i colori “Blu-Bianco-Rosso”. DS 7 in questa versione è disponibile in tre motorizzazioni: ibridi benzina/elettrici ricaricabili E-TENSE 4×4 300 ed E-TENSE 225 e Diesel BlueHDi 130 Automatic. Nella sua versione E-TENSE 225, DS 7 raggiunge fino a 65 chilometri di autonomia 100% elettrica nel ciclo misto WLTP e fino a 80 chilometri in ciclo urbano (ciclo WLTP EAER City). Insomma una novità interessante per DS Automobiles in questo inizio di 2024.