Jeep nel 2023 ha aumentato notevolmente le sue vendite in un mercato importante

Jeep ha concluso lo scorso anno con un aumento delle vendite del 9% su tutta la sua gamma di modelli in Polonia. L’anno scorso, un totale di 2.194 nuove vetture della casa americana hanno calcato le strade polacche, 172 unità in più rispetto al 2022. La quota del marchio nel mercato polacco nel 2023 è stata dello 0,41%. Compass rimane il modello preferito dai consumatori polacchi (824 unità nel 2023), ma Avenger è molto più vicino: il SUV più piccolo della gamma del marchio, prodotto da febbraio 2023 nello stabilimento Stellantis di Tychy (694 unità). Ha chiuso il podio la caratteristica Renegade (481 unità), seguita dalla Wrangler (101 unità) e dall’ammiraglia Grand Cherokee, simbolo del lusso americano sulle strade polacche (79 unità).

Jeep ha visto crescere le sue vendite in Polonia nel 2023 in maniera incoraggiante

Jeep entra nel nuovo anno con una gamma rinnovata di SUV che si adattano perfettamente alle tendenze del mercato e alle esigenze dei clienti. L’offerta del marchio è composta da cinque modelli che combinano prestazioni leggendarie e un aspetto caratteristico e muscoloso, evidenziato dalla griglia a sette slot riconoscibile in tutto il mondo, con il comfort della guida quotidiana in città e sui percorsi più lunghi.

Jeep Avenger competerà sicuramente per il titolo di bestseller nella gamma del marchio in Polonia nel 2024. Premiato con numerosi titoli internazionali, tra cui il prestigioso European Car of the Year 2023, questo SUV compatto è ora disponibile nella versione MY24, con una gamma completa di moderne motorizzazioni. Questi includono il primo motore completamente elettrico nella gamma del marchio, che offre un’autonomia senza stress fino a 600 km nel ciclo WLTP nella guida urbana – questa versione sarà fino a 20.600 PLN più economica dal 2 gennaio. Inoltre, i conducenti possono anche scegliere tra una nuova trazione e-Hybrid combinata con un cambio automatico o un tradizionale motore a combustione con cambio manuale. Il nuovo Avenger MY24 offre anche miglioramenti in termini di comfort, tra cui un tetto apribile panoramico ad azionamento elettrico per un’esperienza di guida coinvolgente, esclusivi rivestimenti in pelle e un sedile del conducente regolabile elettricamente con funzione di massaggio.

Gli automobilisti polacchi possono ora ordinare anche l’ultima generazione dell’attuale bestseller Compass, che quest’anno presenta una linea di modelli completamente nuova, migliorata e ancora più efficiente. Il preferito dagli automobilisti polacchi ha acquisito funzioni di sicurezza e protezione ulteriormente avanzate, portando ad oltre 80 il numero totale di sistemi disponibili di serie. Questi includevano, tra gli altri: il sistema di assistenza alla guida semi-autonomo o sistema di comunicazione TBM. La nuova Compass combina prestazioni e rispetto dell’ambiente, con una versione Plug-in Hybrid 4xe che offre le leggendarie capacità fuoristrada di Jeep e una versione e-Hybrid che fornisce propulsione completamente elettrica per ogni occasione.

Ha una schiera di affezionati estimatori anche il Wrangler MY24, icona del mondo 4×4, ora disponibile sia nella versione a combustione tradizionale, sia con l’innovativa e potente trazione ibrida Plug-in Hybrid 4xe con una potenza complessiva pari a 380 CV. Negli Stati Uniti, il modello ha già dimostrato di essere l’ibrido plug-in più venduto nella regione. Ora gli europei possono ordinare anche la nuova Wrangler MY24, in cui il design iconico ispirato alla Willys del 1941, l’agilità leggendaria e il piacere di guida incontrano le più recenti tecnologie, i sistemi di sicurezza e l’anima ecologica dell’auto. I proprietari di nuove Wrangler hanno a disposizione un’ampia gamma di servizi online.