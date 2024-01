Nuova Lancia Ypsilon: a breve conosceremo la data esatta di debutto

Nuova Lancia Ypsilon sarà la prima importante novità di questo 2024 appena iniziato per quanto riguarda il gruppo Stellantis. La futura generazione della hatchback di segmento B sarà svelata a Milano nel corso del prossimo mese di febbraio come confermato ufficialmente dal numero uno della casa automobilistica piemontese Luca Napolitano.

A breve sapremo la data esatta di debutto della nuova Lancia Ypsilon

A proposito del debutto della nuova Lancia Ypsilon a breve Lancia comunicherà quella che sarà la data esatta di debutto. Ricordiamo che il primo modello ad essere svelato sarà la versione in edizione limitata Cassina che verrà prodotta in appena 1906 unità. Queste unità saranno tutte numerate e certificate. La futura Ypsilon rappresenta il primo modello del Rinascimento Lancia. Nel design posteriore dell’auto, si può ritrovare l’ispirazione dell’anima più radicale del brand: i leggendari fari della Lancia Stratos, che hanno conquistato il cuore degli appassionati di Rally in tutto il mondo, sono reinterpretati attraverso il nuovo linguaggio di design adottato da Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon si distingue per i suoi iconici fari LED posteriori, un omaggio evidente all’anima più radicale del marchio e al mitico modello Lancia Stratos, celebre nell’universo del Rally. Questi due fanali incorniciano il nuovo logo Lancia, basato sul font originale, ispirato da una delle eccellenze italiane strettamente legate alla storia del marchio: la moda. All’interno delle circonferenze del logo, si presenta un nuovo elemento di design: la lettera Y, disposta orizzontalmente.

Il futuro di Lancia si orienta verso una tecnologia intuitiva e senza sforzi, mirata a offrire un costante senso di benessere a bordo. L’innovativo sistema infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) costituisce uno dei pilastri della tecnologia Lancia, rappresentando un elemento cruciale per raggiungere un livello superiore di comfort e un’esperienza di guida coinvolgente e completa. S.A.L.A. è un sistema altamente personalizzabile basato su widget: equipaggiato con due schermi HD di serie e un pannello di controllo centralizzato per audio, climatizzatore e illuminazione, consente di modulare l’atmosfera dell’auto con un semplice gesto o tramite comandi vocali.

Nei giorni scorsi Lancia ha mostrato le prime quattro immagini teaser della nuova Lancia Ypsilon che è anche apparsa in alcuni scatti spia che hanno mostrato il modello senza veli. Dunque l’auto ormai non ha quasi più niente di nascondere a livello estetico. La vettura sarà prodotta in Spagna su piattaforma CMP avrà molto in comune oltre che con la concept Pu+RA HPE anche con Opel Corsa e Peugeot 208 con cui condividerà motori, compomenti, piattaforma e stabilimento di produzione.

La versione elettrica sarà la prima Lancia a zero emissioni nella storia. Questa auto riportertà il marchio premium di Stellantis in Europa dopo un’assenza di alcuni anni. L’obiettivo sarà quello di costruire una propria nicchia nel mercato premium del vecchio continente. A seguire dopo la nuova Lancia Ypsilon debutteranno anche la nuova Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta. Ricordiamo infine che nel 2025 è previsto l’arrivo di una versione HF ad alte prestazioni con trazione integrale e 240 cavalli di potenza.