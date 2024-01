Nuova Alfa Romeo GTV: sarà l’auto più lussuosa dell’intera gamma del Biscione

Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere una delle future novità che caratterizzeranno la gamma del Biscione nei prossimi anni. Come anticipato dallo stesso CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato la casa milanese punterà ancora in futuro sulle berline. Oltre alla nuova Giulia prevista nel 2025, un ruolo molto importante lo dovrebbe avere proprio la nuova GTV, il cui nome deve ancora essere confermato ufficialmente e dunque non possiamo escludere che si possa anche chiamare diversamente.

L’auto più lussuosa di Alfa Romeo? La vedremo nel 2028 e forse si chiamerà nuova Alfa Romeo GTV

La nuova Alfa Romeo GTV dovrebbe essere una berlina di grandi dimensioni, con una lunghezza maggiore rispetto a quella dell’attuale Alfa Romeo Giulia. L’auto dovrebbe tornare nelle vesti di berlina coupé molto sportiva. Una delle caratteristiche principali di questa auto sarà il lusso. Infatti si tratterà di una top di gamma e un quanto tale rappresenterà uno dei modelli più lussuosi tra quelli che caratterizzeranno nei prossimi 10 anni la gamma della casa automobilistica del Biscione.

La nuova Alfa Romeo GTV nascerà su piattaforma STLA Large e sarà solo elettrica come del resto anche tutte le altre auto che nei prossimi anni arricchiranno la gamma dello storico brand premium di Stellantis. Altra caratteristica di questa auto saranno le sue prestazioni. Si dice infatti che questa della gamma “normale” di auto di Alfa Romeo sarà quello che offrirà le migliori prestazioni in assoluto in particolare con la versione Quadrifoglio che sarà ovviamente la top di gamma con un’accelerazione pazzesca e oltre 1.000 cavalli di potenza. L’auto andrà da zero a 100 km orari in appena 2 secondi e si ricaricherà da zero all’80% in appena 18 minuti grazie ad una potente batteria che garantirà circa 800 km di autonomia con una ricarica completa.

A proposito della nuova Alfa Romeo GTV, qui vi mostriamo due dei tanti render apparsi negli scorsi mesi sul web ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto che di sicuro farà parlare a lungo di se quando finalmente sarà svelata presumibilmente tra il 2027 e il 2028.