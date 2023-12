Nuova Alfa Romeo GTV: in Francia la immaginano così

Alfa Romeo nei prossimi anni non avrà solo SUV e crossover in gamma ma non mancheranno le berline e le auto sportive. Tra queste potrebbe esserci spazio anche per una nuova Alfa Romeo GTV. Il sui arrivo non è ancora sicuro anche se ne ha parlato lo stesso CEO della casa automobilistica del Biscione Jean Philippe Imparato che ha lasciato intendere che sebbene questo progetto non sia ancora approvato sia comunque abbastanza probabile.

Nuova Alfa Romeo GTV: la mitica sigla potrebbe tornare come nome di una delle future auto di Alfa Romeo, ecco come potrebbe apparire

La nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere una berlina coupè elettrica molto potente con una versione quadrifoglio che potrebbe toccare i mille cavalli di potenza. La vettura nascerebbe su piattaforma STLA Large molto probabilmente verrebbe prodotta in Italia. Questa auto sarebbe perfetta per affiancare nel segmento E del mercato auto il futuro SUV.

A proposito di una nuova Alfa Romeo GTV il sito francese L’Automobile Magazine ha immaginato così il design di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello. Appare evidente come questa auto si rifaccia alla celebre antenata Alfetta prodotta dal 1974 fino al 1987, ma anche in parte alla GTV prodotta dal 1995 al 2004. Al momento non sappiamo se sarà davvero così. In passato si era parlato di una berlina coupé a quattro porte dalle dimensioni maggiori della Giulia ma a quanto pare il progetto deve ancora essere approvato.

Nuova Alfa Romeo Duetto

Ad ogni modo prima del 2027 o 2028 è difficile immaginare che una vettura di questo tipo possa fare capolino nella gamma dello storico marchio milanese. Ricordiamo infine che Imparato ha confermato il possibile arrivo anche di una nuova Duetto. In questo caso sembra però probabile che possa ripetersi una operazione simile a quella attuata dal Biscione con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale e dunque si tratterebbe di una vettura in edizione strettamente limitata.