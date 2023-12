Nuova Alfa Romeo Giulia: la berlina diventa ancora più sportiva?

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prossime novità che entreranno a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni. Il suo arrivo infatti è previsto entro la fine del 2025 con la produzione che potrebbe addirittura essere avviata entro la fine del 2024 presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove dovrebbe essere prodotta al pari della prima generazione. Su questo però si attendono le conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo anche se ormai sembra solo una formalità dato che sappiamo già che proprio quella fabbrica ospiterà la produzione di auto su piattaforma STLA Large che guarda caso è proprio l’architettura che sarà impiegata per la prossima generazione di Giulia al pari di quella del SUV Stelvio.

Ecco come potrebbe apparire la versione top di gamma della nuova Alfa Romeo Giulia

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà uno dei punti di forza della futura gamma dello storico marchio milanese che vuole diventare un marchio premium globale riuscendo finalmente a sfondare in mercati chiave come quello americano e quello cinese. La vettura secondo indiscrezioni potrebbe cambiare molto il proprio design. Da questo punto di vista esistono al momento due scuole di pensiero. La prima è quella che dice che l’auto possa trasformarsi in una sorta di berlina wagon in stile Peugeot 408. Altri invece pensano che diventerà ancora più sportiva assumendo le vesti di berlina coupé. Sicuramente a questa seconda scuola appartiene il render che vi mostriamo in questo nostro articolo. Si tratta di una creazione digitale di Sugar Design pubblicata dall’artista sulla sua pagina di Instagram.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia al pari di ogni nuova Alfa Romeo dal 2025 in poi sarà solo elettrica al 100 per cento. L’auto avrà una gamma di motori piuttosto ampia che andrà dai 350 cavalli della versione base fino a circa mille di quella top di gamma che sarà ancora una volta la quadrifoglio. Proprio la Quadrifoglio è la versione rappresentata in questo render di Sugar Design. L’autonomia di questa auto dovrebbe arrivare fino a oltre 700 km nelle versioni top di gamma.