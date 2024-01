Citroen e-C3: aperti gli ordini in Francia

Consapevole dell’entusiasmo suscitato dalla presentazione della Nuova Citroen e-C3, la casa francese accelera aprendo oggi gli ordini per il suo nuovo modello in Francia. La nuova vettura del brand di Stellantis rivoluziona il mercato elettrico offrendo tutti i servizi che ci si aspetta da una berlina compatta piccola e versatile nel cuore del mercato automobilistico francese. Disponibile a partire da 23.300 euro prima del bonus ecologico nella versione entry-level You, la Nuova ë-C3 è prodotta in Europa e soddisferà i criteri che danno accesso al leasing elettrico con una versione disponibile a soli 54 euro al mese. La sua versione superiore, Max, è proposta a partire da 27.800 euro.

In Francia aperti gli ordini per la nuova Citroen e-C3

Conveniente, la nuova Citroen e-C3 sfoggia uno stile moderno e accattivante e non scende a compromessi. Offre una grande versatilità di utilizzo grazie all’autonomia di oltre 300 km (ciclo misto WLTP – omologazione in corso) e allo spazio a bordo. Ogni viaggio è sinonimo di benessere grazie alle sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie, ai sedili Citroën Advanced Comfort – disponibili su Max – alla posizione di guida rialzata, all’innovativa plancia C-Zen lounge oltre ad equipaggiamenti moderni che semplificano la quotidianità.

Un’esperienza cliente semplificata : la gamma Nuova Citroen e-C3 propone solo due versioni, You e Max. Inoltre, questa semplificazione faciliterà le vendite online con un percorso del cliente intuitivo, sempre e ovunque. Infine, questa razionalizzazione dell’offerta permette di garantire prezzi di vendita più bassi grazie all’ottimizzazione della produzione, delle scorte e di tutti i flussi logistici.

La versione “You” offre già molto, al prezzo di 23.300 euro o a partire da 99 euro al mese per il noleggio a lungo termine . A bordo, il cliente beneficerà delle sospensioni Citroën Advanced Comfort, novità nel segmento, e di tecnologie intelligenti per una guida tranquilla con il nuovo sistema di visualizzazione head-up, Citroën Head Up Display e la Docking Station per smartphone. infotainment.

Questo sistema ti permette di connettere il tuo smartphone al tuo veicolo e sfruttarne le funzionalità in totale semplicità e sicurezza. Citroën ë-C3 è inoltre dotata di un elevato livello di equipaggiamento di serie, in particolare con aria condizionata, Active Safety Brake (sistema di frenata di emergenza), assistenza al parcheggio posteriore, Cruise Control-Limitazione velocità, avviso di deviazione dalla corsia attivo, riconoscimento dei segnali di velocità, Driver Attention Alert, airbag frontali, laterali e a tendina, accensione automatica delle luci anabbaglianti e fari a LED

Con la Nuova Citroen e-C3, il cliente beneficerà di tutta la versatilità di un modello compatto – solo 4,01 m – agile, il cui motore da 83 kW/113 CV offre tutto il piacere della guida elettrica. La batteria da 44 kWh si adatta perfettamente all’uso quotidiano di questa tipologia di auto e consente lunghi viaggi grazie alla ricarica rapida. Ci vogliono solo 26 minuti per passare dal 20 all’80% della capacità con la ricarica rapida DC da 100 kW e solo 4 ore e 10 minuti con una wall box che fornisce 7 kW di potenza. Il caricabatteria di bordo da 11 kW (trifase) è disponibile su entrambe le versioni al prezzo di 400 euro.