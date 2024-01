Fiat Topolino: al via agli ordini in Italia della versione Dolcevita

L’apertura degli ordini in Italia per la nuova Fiat Topolino in versione Dolcevita rappresenta un momento chiave nella strategia di mobilità urbana sostenibile del marchio torinese. La nuova Topolino Dolcevita, con il suo design aperto e invitante, si posiziona come un’innovativa soluzione per chi cerca un’esperienza di guida elettrica entusiasmante e accessibile, in particolare per la Gen Z, attenta ai temi della sostenibilità.

Il piccolo EV, parte integrante della visione di Fiat per una mobilità urbana progressiva, offre un mix unico di tradizione e innovazione. Il suo prezzo competitivo di 9890 euro (mantenuto invariato rispetto alla versione chiusa) è reso ancora più conveniente grazie agli incentivi 2024 offerti dal Governo.

Fiat Topolino: da oggi è ordinabile in Italia la nuova versione Dolcevita

In collaborazione con Stellantis Financial Services, il produttore torinese facilita l’accesso al nuovo quadriciclo elettrico con soluzioni di leasing flessibili, rendendo la mobilità elettrica una realtà tangibile per un ampio pubblico.

Con dimensioni compattissime (2,53 metri di lunghezza) e una velocità massima di 45 km/h, la nuova Topolino risponde perfettamente alle esigenze di mobilità nelle aree urbane dove i limiti di velocità sono tipicamente ridotti a 30 km/h.

Il quadriciclo leggero elettrico non è solo un mezzo di trasporto pratico, ma anche un’espressione di stile, come evidenziato dalle personalizzazioni specifiche della versione Dolcevita, inclusi cordoni in stile nautico e battitacco con logo Dolcevita.

La gestione dell’esperienza cliente è stata curata con attenzione da parte del brand di Stellantis, come sottolineato da Giuseppe Galassi – Managing Director di Fiat & Abarth Italia. L’adozione di un processo di acquisto completamente digitale, ispirato alle piattaforme di e-commerce, si integra perfettamente con l’esperienza tradizionale offerta dai concessionari, permettendo ai clienti di vivere un percorso d’acquisto personalizzato e completo.

La nuova Fiat Topolino si distingue non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per la sua abitabilità notevole grazie ai due sedili disallineati e a un’ampia superficie vetrata che amplifica la percezione dello spazio.

La sua batteria da 5,4 kWh assicura fino a 75 km di autonomia con una sola carica, un dato imprescindibile per un EV urbano. Infine, Fiat ha sapientemente integrato soluzioni pratiche come i vani portabagagli strategicamente posizionati e gli accessori opzionali, tra cui borsa portaoggetti e altoparlante Bluetooth, tutti in linea con lo stile unico della Topolino.