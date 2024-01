Nuova Alfa Romeo Giulietta: sono in tanti a sperare nel suo ritorno

Online ci sono molti render che offrono un’idea di come potrebbe essere la prossima Alfa Romeo Giulietta o il suo successore. Jean Philippe Imparato, l’amministratore delegato di Alfa Romeo, ha accennato alla possibilità di un suo ritorno, anche se al momento non ci sarebbe stata ancora una decisione definitiva in merito. I render offrono un’anteprima della potenziale nuova Alfa Romeo Giulietta, un possibile ritorno che potrebbe costituire un’eccezione nella gamma Alfa Romeo, la quale è progettata per avere successo globalmente. Questo modello ipotetico sarebbe pensato esclusivamente per il mercato europeo, dove veicoli di questo tipo continuano ad avere domanda, a differenza di altre regioni del mondo dove i C-SUV sono molto più popolari.

Si moltiplicano coloro i quali chiedono a gran voce il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta sul mercato

Secondo i rumors, una potenziale nuova Alfa Romeo Giulietta dovrebbe presentare un design sportivo ed elegante, con caratteristiche di design in linea con il resto della gamma del marchio milanese. Se arrivasse sul mercato, è probabile che includa anche una versione di punta ad alte prestazioni, la Quadrifoglio. Si prevede che l’auto sia completamente elettrica, basata sulla piattaforma STLA Medium.

La potenziale nuova Alfa Romeo Giulietta sembra essere progettata con una coda tronca che sfrutta al massimo l’aerodinamica per offrire efficienza e prestazioni notevoli. Resta da vedere se effettivamente troverà spazio nella gamma futura del marchio. Molto dipenderà dalle performance delle nuove auto già confermate, come il B-SUV Alfa Romeo Milano previsto per il prossimo mese di aprile, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, e le due vetture di segmento E attese entro il 2028.

Nuova Alfa Romeo Giulietta Ti

Al momento però ricordiamo che questa auto è in lizza con la nuova Alfetta per affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato. Al momento non è ancora chiaro quale delle due la spunterà sempre che alla fine il Biscione opterà per davvero per arricchire la sua gamma con una berlina compatta.