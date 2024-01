Jeep Wrangler: il sosia cinese con motore diesel costa olre 20.000 euro in meno

I produttori cinesi continuano a sorprendere con veicoli davvero strani. Gran parte di loro sviluppa auto elettriche nuove e moderne, ma ci sono anche quelle che si affidano a una trazione convenzionale, come questa copia della Jeep Wrangler. E non si tratta di un “clone” economico, come eravamo abituati a vedere fino a poco tempo fa, ma di un vero e proprio fuoristrada, ad un prezzo serio.

Ecco Ickx K2 il sosia di Jeep Wrangler che costa oltre 20 mila euro in meno

Il nome di questo modello è Ickx K2, che con i suoi 4,64 metri di lunghezza è leggermente più corto del modello americano. La sua larghezza è di 1,92 metri e l’altezza di 1,87 metri, e il telaio è di vecchia scuola, con un asse posteriore rigido. L’altezza da terra non è delle più impressionanti per questo tipo di veicolo: 22 cm, e la struttura consente di superare un guado profondo 50 cm.

Il sistema di trasmissione non è avanzato come quello del vero Jeep Wrangler, ma l’Ickx K2 è comunque dotato di due assi motori che non sono permanenti ma possono essere attivati. C’è anche un riduttore e bloccaggi del differenziale, quindi il movimento su terreni difficili non dovrebbe rappresentare una difficoltà particolare.

E se la Jeep Wrangler è disponibile nei mercati europei con una trazione ibrida plug-in da 381 CV. oppure con un motore a benzina da 2,0 litri da 272 CV, l’Ickx K2 si affida a un turbodiesel da 2,0 litri che sviluppa 163 CV. e 380 Nm. La trasmissione è un automatico a otto rapporti con convertitore di coppia.

Il produttore cinese afferma che il suo SUV consuma 10,3 l/100 km e sviluppa una velocità massima di 160 km/h. Per quanto riguarda la dotazione di serie, è piuttosto ricca e comprende un doppio schermo da 12,3 pollici, climatizzatore automatico bizona, sistema multimediale compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, sedili in pelle riscaldati e altro ancora. Quanto al prezzo, una Wrangler costa almeno 72.900 euro. In Italia invece la K2 diesel viene venduta a 49.900 euro, il che significa una differenza di oltre 20.000 euro.