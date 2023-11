Jeep Wrangler, il fuoristrada iconico del marchio americano, si prepara a una rivoluzione: dal 2028, sarà disponibile solo con motori elettrici, abbandonando le tradizionali unità a combustione. Lo ha confermato Stellantis, il gruppo franco-italiano che controlla Jeep, in occasione della firma di un accordo con il sindacato UAW per riportare al lavoro gli operai in sciopero.

Jeep Wrangler dal 2028 sarà elettrico al 100 per cento: ecco le novità che arriveranno con la prossima generazione del celebre fuoristrada

La produzione della prossima generazione (J70) della Wrangler avrà luogo in uno stabilimento situato a Toledo, Ohio (Stati Uniti). Sarà pronto per arrivare nei concessionari nel 2028. E sarà in quell’anno che inizierà la produzione in serie. Un modello basato sulla piattaforma Stellantis STLA.

Il nuovo Jeep Wrangler elettrico sarà basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa che verrà usata per altri modelli elettrici del gruppo. La piattaforma STLA Large permetterà al Wrangler di avere una batteria da 101 kWh, che garantirà un’autonomia di oltre 700 km, e una potenza di circa 400 kW (600 CV), che gli consentirà prestazioni di tutto rispetto.

Il nuovo Jeep Wrangler elettrico avrà anche una variante con range extender, ovvero con un motore a combustione che fungerà da generatore per ricaricare la batteria. Questa soluzione sarà utile per i viaggi lunghi e per le situazioni in cui non ci sono punti di ricarica disponibili. Il Wrangler con range extender sarà costruito nello stabilimento di Toledo, in Ohio, dove attualmente viene prodotto il modello attuale.

Il nuovo Jeep Wrangler elettrico manterrà il suo design caratteristico, con il frontale a sette feritoie, i fari rotondi e la coda squadrata. L’auto avrà anche una carrozzeria smontabile, che permetterà di togliere il tetto, le porte e il parabrezza per godersi la natura. L’auto sarà dotata di tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment Uconnect, il sistema di assistenza alla guida Jeep Co-Pilot e il sistema audio Alpine con 12 altoparlanti.

Il nuovo Jeep Wrangler elettrico sarà il fiore all’occhiello di Jeep che punta a rinnovare la sua gamma e a rilanciare la sua immagine nel mercato premium. Il Wrangler elettrico sarà anche un’auto strategica per il gruppo Stellantis, che vuole aumentare la sua quota nel segmento dei fuoristrada elettrici, dove affronterà la concorrenza di marchi come Land Rover, Hummer e Rivian.