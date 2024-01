Nuova Fiat Ducato vince il premio Large Van of the Year

Il nuovo Fiat Ducato ha conquistato il titolo di Large Van of the Year ai Company Car and Van Awards 2024, replicando la vittoria ottenuta negli anni precedenti: 2020, 2021, 2022 e 2023. Apprezzato per la vasta gamma di modelli Ducato disponibili e la loro straordinaria manovrabilità, il Ducato ha stabilito da tempo la sua posizione di leader nel panorama dei veicoli commerciali. Il suo design interno funzionale e le dotazioni di sicurezza hanno contribuito significativamente a questa vittoria.

Il Nuovo Fiat Ducato di Fiat Professional vince per la quinta volta consecutiva il premio Large Van of the Year

Andrew Walker di Company Car & Van ha affermato: “Per il quinto anno consecutivo, il nuovo Fiat Ducato si è aggiudicato il titolo di Furgone Grande dell’anno. Prima di tutto, è disponibile in più versioni rispetto a qualsiasi altro furgone di grandi dimensioni, offrendo motorizzazioni sia diesel che elettriche. Con l’opzione di un cambio automatico a 8 velocità e convertitore di coppia, è incredibilmente maneggevole per un veicolo di questa categoria. La cabina dispone di soluzioni intelligenti per il lavoro e lo stoccaggio, ideali per il conducente impegnato, e include le più recenti tecnologie e sistemi di sicurezza disponibili.”

Damien Dally, CEO di Fiat Professional nel Regno Unito, ha sottolineato: “La quinta vittoria consecutiva del nuovo Fiat Ducato ai Company Car and Van Awards dimostra la nostra capacità di evolversi e di guidare l’innovazione in un mercato in costante cambiamento.”

Il Ducato, presentato per la prima volta nel 1981, offre la versione più recente con una capacità di carico fino a 17 m^3 e una capacità di carico fino a 1975 kg. È disponibile con motori diesel (con potenza fino a 180 CV) o completamente elettrici (272 CV). La versione elettrica è equipaggiata con una nuova batteria da 110 kWh, offrendo un’autonomia fino a 261 miglia (WLTP) e una coppia massima di 410 Nm. D’altra parte, la versione diesel presenta una potenza fino a 180 CV (134 kW) a 3.500 giri/min, una coppia massima di 450 Nm a 1.500 giri/min e una cilindrata di 2.184 cc.

Il Nuovo Fiat Ducato è il primo veicolo commerciale ad offrire sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2, migliorando la sicurezza stradale e il comfort del conducente per garantire un’esperienza di guida più tranquilla.

Dotato di serie di diversi ADAS, il Ducato offre supporto alla frenata per ostacoli imprevisti, come pedoni e ciclisti, assistenza alla corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e assistenza intelligente alla velocità. Tra le caratteristiche tecnologiche di rilievo, spiccano il cruscotto completamente digitale, lo specchietto retrovisore digitale, i fari completamente a LED e l’assistenza agli angoli ciechi con rilevamento del percorso trasversale posteriore.