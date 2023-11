Nuovo Fiat Ducato può essere ordinato in Germania

Il nuovo Fiat Ducato model year può ora essere ordinato in Germania nella versione con carrozzeria furgone. I prezzi per il versatile furgone partono da 32.800 euro. Il nuovo Ducato si riconosce dal nuovo design del paraurti anteriore e della griglia del radiatore, dagli specchietti retrovisori esterni ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e dai nuovi loghi su cerchi e copriruota in lega leggera. Negli interni i sedili sono stati rivisti nei dettagli, il volante ora porta il nuovo logo FIAT.

Il nuovo Fiat Ducato con un nuovo design anteriore è disponibile in Germania in tre passi e tre altezze di carrozzeria

Per il nuovo Fiat Ducato sono disponibili i passi nelle lunghezze da L2 a L4 e nelle altezze da H1 a H3. Ciò si traduce in un volume di carico da 10 a 17 metri cubi per il furgone. A seconda della versione, il peso totale consentito è compreso tra 3.000 e 4.250 chilogrammi, mentre il carico massimo rimorchiabile è compreso tra 2.250 e 3.000 chilogrammi.

Il nuovo Fiat Ducato è alimentato da moderni turbodiesel multijet con una cilindrata di 2,2 litri. Sono disponibili i livelli di potenza 88 kW (120 CV), 103 kW (140 CV) e 130 kW (180 CV). Gli acquirenti possono scegliere tra un cambio manuale a sei marce e un cambio automatico a otto marce, novità per il 2024 (non in combinazione con la potenza di 88 kW). Tutti i motori soddisfano lo standard sulle emissioni Euro 6E.

La dotazione di serie del modello di Fiat è stata ampliata rispetto al modello precedente. La telecamera per la retromarcia, il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS), l’airbag progettato per due passeggeri anteriori e ulteriori sistemi elettronici di assistenza alla guida (ADAS) sono ora di serie a bordo. Questi includono l’assistente alla frenata di emergenza, l’avviso di deviazione dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di sonnolenza e l’assistente di velocità intelligente.

L’integrazione di una nuova scatola telematica consente l’utilizzo dei servizi della gamma FIAT Professional Connected Services. Si prevede che il nuovo Fiat Ducato nella versione pianale e il telaio saranno ordinabili a partire da gennaio 2024.