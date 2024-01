Astra Electric nominata “Medium Electric Car of the Year” ai Company Car & Van Awards 2024

Astra Electric è stata nominata “Auto elettrica media dell’anno” ai Company Car & Van Awards 2024. I giudici di Company Car & Van hanno elogiato la nuova Astra Electric per il suo design, la manovrabilità e l’efficiente propulsione elettrica. Alimentata dalla batteria di prossima generazione da 54 kWh e da un motore elettrico da 156 CV, la nuova vettura elettrica di Opel raggiunge un’efficienza impressionante di 4,2 miglia per kWh, fornendo fino a 258 miglia di autonomia (WLTP). Nel frattempo, le dimensioni compatte della batteria fanno sì che la nuova Astra Electric pesa solo 58 kg in più rispetto alla versione ibrida plug-in, a tutto vantaggio dell’efficienza e della maneggevolezza.

I giudici hanno elogiato la nuova Astra Electric per il suo efficiente propulsore elettrico, la maneggevolezza e gli interni eleganti

Andrew Walker, redattore ed editore di Company Car & Van, ha dichiarato: “Secondo noi, grazie al suo aspetto tradizionale sia all’interno che all’esterno, l’Astra Electric ha maggiori possibilità rispetto a molti concorrenti di essere apprezzata dal grande pubblico, motivo per cui è la nostra auto elettrica media dell’anno. Fa tutto bene senza avere grossi punti deboli. Sia il propulsore che i dati di efficienza sono competitivi rispetto ai suoi rivali e la piccola batteria da 54 kWh significa che si comporta estremamente bene. Adoriamo anche l’abitacolo che è allo stesso tempo elegante e pratico”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che la nuova Astra Electric sia stata nominata “Auto elettrica media dell’anno” ai Company Car & Van Awards 2024. Questo è solo uno dei numerosi premi che Astra Electric ha già ricevuto, poiché continua a ricevere elogi da parte degli esperti per il suo efficiente propulsore elettrico, il design sorprendente e la praticità – la prova che è la scelta ideale per i clienti che desiderano passare all’elettrico”.

Con emissioni zero durante l’uso, la nuova Astra Electric si qualifica per un tasso di beneficio in natura di appena il 2% (2023/24), rendendola particolarmente adatta sia alle flotte che agli utenti aziendali. L’arrivo della nuova Astra Sports Tourer Electric, una delle poche station wagon elettriche disponibili sul mercato, significa che Vauxhall offre ora sei veicoli passeggeri completamente elettrici e offrirà una versione completamente elettrica di ogni modello a partire dal 2024.