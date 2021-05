Opel e Vauxhall hanno aumentato le vendite di veicoli commerciali

Opel e la sua sorella britannica Vauxhall hanno aumentato in modo significativo le vendite di veicoli commerciali leggeri nel primo trimestre. In Europa, le vendite sono aumentate del 26 per cento a 29.000 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La quota di mercato ha raggiunto il 5,3 per cento a marzo, con il numero di furgoni venduti più che raddoppiato a 12.500 unità.

La quota del marchio Opel nel mercato tedesco dei veicoli commerciali leggeri è salita al 6,2 per cento (più 0,2 punti percentuali) nei primi tre mesi dell’anno, mentre la quota di Vauxhall nel Regno Unito è salita al 9,8 per cento (+0,3 punti). Il furgone Vivaro-e è stato il veicolo elettrico a batteria più venduto nel suo segmento nel nostro continente.

Anche l’offensiva di mercato nei paesi extraeuropei sta dando i suoi frutti. In importanti mercati di esportazione come Turchia, Ucraina, Russia e Marocco, Opel ha triplicato il suo volume di vendite internazionali nel primo trimestre dell’anno. Nei prossimi mesi, la società prevede di portare i suoi veicoli commerciali leggeri in Ecuador, Colombia, Tunisia e La Réunion, tra gli altri paesi.

Insomma sicuramente ottime notizie per il marchio automobilistico tedesco di Stellantis e la sua sorella inglese che puntano a crescere ancora nel redditizio mercato dei veicoli commerciali leggeri grazie ad una gamma completa e ideale per fare bene un po’ in tutto il mondo.

