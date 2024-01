Alfa Romeo Milano: a breve novità importanti

Alfa Romeo Milano debutterà ad aprile nella città meneghina. Il nuovo SUV compatto sarà dunque la principale novità di questo 2024 appena iniziato per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione e una delle più importanti dell’intero gruppo Stellantis. A proposito di questa vettura a breve dovrebbero iniziare a trapelare ulteriori novità importanti. Man mano che ci avviciniamo alla sua presentazione diventa sempre più probabile che Alfa Romeo possa iniziare a mostrare sempre più indizi sul suo futuro SUV sulla falsariga di quanto sta avvenendo con la nuova Lancia Ypsilon già protagonista di ben 4 immagini teaser.

Alfa Romeo Milano: si avvicina il suo momento, presto avremo novità importanti a proposito del SUV

Lo stesso a breve dovrebbe accadere anche ad Alfa Romeo Milano che da qui ad aprile sarà svelato piano piano dalla casa milanese. Ricordiamo che per il momento di questo modello sappiamo che sarà lungo ciurca 4,2 metri che nascerà su piattaforma CMP e che avrà una versione ibrida e una elettrica. Naturalmente l’ibrida sarà la versione entry level con un prezzo vicino ai 27 mila euro. Più costosa sarà invece l’elettrica che sicuramente non costerà meno di 40 mila euro. In un secondo momento potrebbe arrivare anche una ulteriore versione elettrica con motore da 240 cavalli e trazione integrale. Al momento però si tratta di semplici voci.

Alfa Romeo Milano avrà un ruolo importantissimo per il Biscione. Da solo il modello potrebbe rappresentare circa il 40 per cento delle vendite complessive del marchio. Abbiamo saputo di recente che Alfa Romeo proverà a vendere il suo SUV compato anche negli Stati Uniti dove la sensibilità verso veicoli elettrici e compatti sta aumentando di molto. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno e soprattutto se vederemo le prime immagini ufficiali e senza veli del nuovo SUV dello storico marchio milanese.