Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass: stop alla produzione a Melfi tra il 2024 e il 2026

Tra il 2024 e il 2026 presso lo stabilimento di Melfi avverrà lo stesso alla produzione delle attuali Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. La prima a salutare sarà la Fiat 500X seguita un anno dopo dalla Jeep Renegade. Come sappiamo la vettura di Fiat non avrà una erede diretta. Il suo posto nella gamma della casa italiana sarà preso da Fiat 600 e la futura Fiat Multipla. Per quanto riguarda invece Jeep Renegade una erede dovrebbe esserci anche se non è chiaro al momento se avrà sempre lo stesso nome. In ogni caso non sarà più prodotta a Melfi.

Tra il 2024 e il 2026 Melfi saluterà Fiat 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass

A poroposito di questa erede di Jeep Renegade si vocifera che sarà la Spagna ad ospitare la sua produzione. Infine per quanto riguarda Jeep Compass, l’attuale generazione cesserà di essere prodotta nel 2026 ma il SUV non dirà addio a Melfi. E’ previsto infatti per i prossimi anni l’arrivo di una nuova generazione che sarà prodotta sempre in quella fabbrica e che però sarà solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA Medium.

Per il resto a Melfi nei prossimi anni arriveranno ben 5 auto elettriche. Una di queste come abbiamo appena detto sarà la nuova Jeep Compass, poi troveranno spazio anche due auto di DS Automobiles, la nuova Lancia Gamma e la nuova Opel Manta. Nonostante si tratti di ben 5 auto, lavoratori e rappresentanti sindacali dello stabilimento temono che queste vetture non siano sufficienti a garantire la piena occupazione della fabbrica e che possano far rimpiangere le attuali produzioni.

Del resto Fiat 500X, Jeep Compass e Jeep Renegade sono state auto molto popolari nel corso della lunga carriera garantendo un buonissimo numero di vendite non solo in Italia ma in tutta Europa. Si spera ovviamente che anche le future auto che saranno prodotte da Stellantis in questa fabbrica possano avere la medesima fortuna.