Nuova Fiat Multipla: in un video la immaginano così

Nuova Fiat Multipla è una delle future novità che nei prossimi anni faranno capolino nella gamma della casa automobilistica torinese. Si tratterà di una vettura lunga circa 4,3 metri che dovrebber avere uno stile simile a quello della Nuova Fiat Panda di cui dovrebbe rappresentare una sorta di versione più grande. L’auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco e dovrebbe avere in gamma una versione elettrica low cost su piattaforma Smart Car, la stessa della Citroen e-C3 e della nuova Fiat Panda. Sul web ovviamente da quando si è saputo del probabile arrivo di questa auto i render si sono moltiplicati.

Ancora ipotesi sull’aspetto della nuova Fiat Multipla che vedremo nel corso del 2025

Qui vi mostriamo una fantasiosa ricostruzione apparsa in un video del canale Mahboub 1 in cui la vettura viene immaginata come una sorta di versione allungata e più squadrata della Fiat 600. Ovviamente è assai improbabile che sia questo l’aspetto definitivo della nuova Fiat Multipla ma comunque le dimensioni più o meno saranno queste. L’auto dovrebbe avere infatti una lunghezza intorno ai 4,3 metri. Però il design dovrebbe essere molto più simile a quello della nuova Panda piuttosto che della 600. Per il resto sembra che in gamma ci sarà anche una versione ibrida che sarà la entry level della gamma. Questa vettura dunque farà parte della famiglia Panda che si contrapporrà a quella di 500 proponendosi come famiglia di auto essenziali per portare sul mercato auto elettriche a basso costo. La vettura dunque dovrebbe avere linee più squadrate anche all’anteriore.

Con la nuova Fiat Multipla e con la nuova Fiat Panda dunque la casa torinese si proporrà come valida alternativa alle auto elettriche delle case automobilistiche cinesi pronte ad invadere il mercato europeo. Vedremo dunque se Fiat con i suoi modelli riuscirà a fronteggiare l’avanzata dei cinesi nel vecchio continente.