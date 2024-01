Ram Rampage arriva in Argentina: confermata la gamma

RAM, il marchio di pick-up premium di Stellantis, conferma la gamma del suo prossimo lancio in Argentina, Ram Rampage, che arriva ad offrire alte dosi di robustezza, capacità, raffinatezza e tecnologia – pilastri fondamentali sempre presenti nei pick-up RAM, in un veicolo di dimensioni perfette per le condizioni tipiche della nostra regione. Rampage è il primo veicolo del marchio RAM progettato e sviluppato in America Latina.

Ram Argentina conferma la gamma di Ram Rampage per quel mercato

Lo slogan “Follow your RAM” associato a Rampage onora i valori del marchio esperto di pick-up, che valorizza il know-how e ci incoraggia ad andare avanti. Rappresenta la forza dell’animale imponente e determinato: simbolo del brand: l’ariete, che una volta che mette gli occhi su una meta non si ferma. Questa è la RAM. È coraggio, è determinazione.

Frutto del lavoro dello Stellantis Design Center in Sud America, la Ram Rampage si è avvalsa della collaborazione di designer nordamericani per ottenere le sue linee impressionanti e sorprendenti. Perché tutte le eccezionali caratteristiche progettuali dei RAM 1500, 2500 e 3500 dovevano essere visibili in questo primo RAM concepito al di fuori della casa madre.

La carrozzeria è nuova ed è stata prestata particolare attenzione alle proporzioni in modo che il corpo sia “muscoloso” da qualsiasi angolazione. I designer di Stellantis hanno anche lavorato in modo che ogni versione di Rampage potesse mostrare un’identità specifica.

Ram Rampage è il pick-up più potente prodotto in Sud America. Ciò è dovuto al moderno motore Hurricane 4, applicato per la prima volta a un veicolo prodotto nella regione. Sono 272 CV di potenza e 400 Nm (40,8 kgfm) di coppia generati dal motore benzina quattro cilindri in linea da 2 litri. Dotato di tecnologia all’avanguardia, è realizzato interamente in alluminio e dispone di iniezione diretta e doppia fasatura variabile.

Facente parte della famiglia Stellantis GME (Global Midsize Engine), l’Hurricane 4 è dotato anche di turbocompressore twin-scroll a bassa inerzia, valvola di scarico elettronica e ricircolo dei gas di scarico raffreddati. Nella versione R/T, la più sportiva di tutte, la Rampage accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e ha una velocità massima (limitata) di 220 km/h. Nella versione Rebel le prestazioni restano impressionanti: da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e velocità massima di 210 km/h.

La capacità è un pilastro non negoziabile per Ram e Rampage ne è la prova. A partire dalla solidità della struttura, composta per l’86% da acciaio ad alta e altissima resistenza. Indipendenti sulle quattro ruote, con architettura McPherson all’anteriore e multi-link al posteriore, le sospensioni hanno geometrie e tarature specifiche per il nuovo camion, con DNA RAM. L’obiettivo è offrire il massimo comfort e stabilità in ogni situazione, sia su un percorso fuoristrada che nella guida più sportiva, senza sacrificare la capacità di carico.

Gli interni della Ram Rampage sono stati attentamente progettati per offrire raffinatezza e benessere agli occupanti. Le sedute si ispirano ai mobili di alta qualità, creando la sensazione di sedersi su una poltrona del soggiorno. Il tutto con finiture di altissimo livello, come testimonia la scelta di materiali nobili come la pelle traforata e il camoscio (quest’ultimo, esclusivo della versione R/T, che presenta anche cuciture rosse per esaltare ulteriormente l’aspetto sportivo).

Ram Rampage è il camion di produzione regionale con il più ampio contenuto tecnologico. Il ferro ha schermi da 22,6 pollici. Ci sono 10,3” del quadro strumenti full digital e 12,3” del centro multimediale Uconnect, il più grande della categoria. Oltre che per le dimensioni e la definizione dello schermo, il sistema si distingue per l’utilizzo intuitivo e la quantità di risorse, come la connessione wireless per Android Auto e Apple CarPlay e la possibilità di connessione simultanea fino a due smartphone. Sulla grande consolle centrale spicca il Ramcharger, un caricabatterie per cellulari a induzione con presa d’aria per raffreddare il telefono. Dispone di 6 porte USB, di cui 3 di tipo C, distribuite in tutta la cabina, il numero più alto tra i camion compatti e medi offerti sul mercato. La nuova Rampage si avvicina e con essa arriva una nuova era per la RAM.