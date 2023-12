Ram 1500 2025: la produzione inizierà il 5 febbraio

Il Ram 1500 2025, previsto per entrare in produzione il 5 febbraio presso lo stabilimento Stellantis di Sterling Heights, segna un significativo passo avanti per il marchio americano nel campo dei pick-up.

I motori Hemi V8 sono stati rimpiazzati da unità turbo a sei cilindri. La versione base continuerà ad essere alimentata dal collaudato Pentastar V6, ora dotato del sistema mild hybrid eTorque, che garantisce 309 CV di potenza e 365 Nm di coppia massima.

Ram 1500 2025: la nuova generazione sarà prodotta da febbraio a Sterling Heights

L’offerta del produttore americano si arricchisce con l’introduzione di un nuovo motore a sei cilindri con doppia sovralimentazione, disponibile in due varianti: Standard Output (SO) e High Output (HO). Questo propulsore da 3 litri produce tra i 426 CV e i 547 CV, con una coppia massima di 636 a 706 Nm, offrendo un’impressionante capacità di traino fino a 5253 kg e una capacità di carico massima di 1043 kg.

La gamma del nuovo 1500 sarà composta da otto allestimenti, tra cui Tradesman, Big Horn (noto come Lone Star in Texas), Laramie, Rebel, Limited Longhorn, Limited, Tungsten e RHO. Il Ram 1500 Tungsten 2025 si distingue per le sue caratteristiche ultra-lussuose, tra cui un impianto audio Klipsch Reference Premiere con 23 altoparlanti, dei sedili in pelle Natura Plus riscaldati e ventilati e un rivestimento del tetto in camoscio. Il 1500 RHO, che prende il posto del TRX, monta un motore turbo a sei cilindri da 547 CV. Sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2024.

Nel quarto trimestre del 2024, il brand di Stellantis introdurrà il Ram 1500 REV basato sulla piattaforma STLA Frame di Stellantis. Seguirà poi, all’inizio del 2025, il Ramcharger con due motori elettrici abbinati al Pentastar, che funge da generatore per ricaricare la batteria da 92 kWh. Questo sistema permette al Ram Ramcharger di offrire un’autonomia praticamente illimitata, con capacità di carico e di traino rispettivamente di 1192 kg e 6350 kg.

Per iniziare la produzione del Ram 1500 2025, la fabbrica di Sterling Heights ha ricevuto grossi investimenti. Secondo l’Accord corrente tra UAW (United Auto Workers) e Stellantis, verranno investiti 1,4 miliardi di dollari entro il 2028.