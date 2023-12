Nuove Fiat Multipla, Uno, Croma e 500XL: ecco come stanno realmente le cose

Nel 2023 Fiat è stata molto attiva lanciando sul mercato le nuove Fiat 600 e Topolino che hanno fatto molto discutere e sembrano aver suscitato sul mercato l’interesse di molti. Il 2024 di Fiat sarà pure molto interessante con il debutto della nuova Fiat Panda a luglio che come sappiamo cambierà radicalmente stile diventando una sorta di crossover compatto lungo 4 metri dalle forme squadrate. Questa auto sarà inoltre la prima auto elettrica low cost del marchio in Europa. Queste al momento sono le certezze che riguardano la principale casa automobilistica italiana. Per il futuro però si parla anche di nuove Fiat Multipla, Uno, Croma e 500XL.

Nuove Fiat Multipla, Uno, Croma e 500XL: ecco quali di queste auto vedremo nei prossimi anni nella gamma di Fiat e quali sicuramente no

Diciamo subito che al momento i progetti relativi alle nuove Fiat Multipla, Uno, Croma e 500XL non hanno niente di ufficiale. Quella che al momento sembra più probabile è proprio l’arrivo di una nuova Multipla. Questo nome dovrebbe essere utilizzato per un futuro crossover lungo 4,3 metri che avrà uno stile molto simile a quello della nuova Fiat Panda tanto che più di qualcuno parla di nuova famiglia di modelli Fiat in contrapposizione alla gamma 500.

Questa auto potrebbe arrivare sul mercato anche in configurazione a 7 posti e per questo si parla proprio di Fiat Multipla, anche se non escludiamo che alla fine Fiat possa scegliere per questo modello anche un altro nome. Il suo debutto comunque è previsto nel 2025. La piattaforma sarà la stessa della nuova Panda e cioè la Smart Car di Stellantis. Quindi anche questa auto sarà una low cost elettrica. Il luogo di produzione è già stato scelto. Si tratta dello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Questa auto potrebbe avere una sorella francese e cioè la nuova Citroen C3 Aircross che dovrebe debuttare entro la fine del 2024.

Durante il 2023 oltre che di nuova Fiat Multipla si è parlato tanto anche di nuova Fiat Uno. In realtà non si tratterebbe di un nuovo modello ma del nome che potrebbe essere scelto per la versione “sudamericana” della nuova Fiat Panda. Infatti in quell’area del mondo il nome Panda non è molto diffuso e di conseguenza Stellantis vuole optare per un altro nome anche se la vettura rimarrà praticamente la stessa del vecchio continente. Inizialmente si parlava di nuova Fiat Argo ma negli ultimi mesi sembra prendere piede la possibilità che alla fine questa vettura possa chiamarsi proprio nuova Fiat Uno. Al momento però non ci sono notizie certe si attendono dunque conferme ufficiali che potrebbero arrivare nel corso del 2024.

Altro nome molto chiaccherato insieme a quello della nuova Fiat Multipla e della nuova Fiat Uno è quello della Fiat 500XL. Era stata soprannominata così una vettura che Fiat aveva intenzione di lanciare sul mercato in sostituzione della 500X e 500L. Si sarebbe trattato di un SUV di grandi dimensioni sempre della famiglia di 500 con uno stile vicino a quello della 500X. Era stato lo stesso Olivier Francois a parlare di questa auto negli scorsi anni ma ultimamente si sono perse le tracce di questo futuro veicolo. Qualcuno pensa che si tratti della famosa Fiat Multipla che si attende per il 2025 altri invece di un progetto a cui Fiat ha deciso di rinunciare. Infine altri ancora pensano che si possa trattare di un veicolo che vedremo più avanti e che sarà la futura top di gamma della gamma 500. Vedremo alla fine chi avrà avuto ragione.

Infine una suggestione. Ci riferiamo alla possibilità di una nuova Fiat Croma. Parliamo di suggestione in quanto non ci sono notizie ufficiali ma nemmeno indiscrezioni. Il tutto nasce da numerosi render apparsi sul web nel corso dei mesi che mostrano come sarebbe una nuova ammiraglia di Fiat suscitando interesse e apprezzamenti da parte di numerosi fan del marchio che vedrebbero sicuramente in maniera molto positiva l’arrivo di un simile modello nella gamma di Fiat. Un esempio chiaro di ciò è il render di Mirko del Prete che abbiamo usato come immagine di copertina di questo articolo.

La verità però è che al momento non c’è alcuna notizia che nella gamma della casa torinese in futuro possa arrivare una vettura di questo tipo. Anzi le dichiarazioni dei dirigenti di Fiat ed in primis del CEO Olivier Francois fanno pensare a tutt’altra direzione per la casa italiana che ha già detto che punterà solo su ciò che sa fare meglio e cioè su auto compatte. Vedremo dunque che novità arriveranno durante il 2024 e se ci sarà in futuro spazio per auto quali le nuove Fiat Multipla, Uno, 500Xl e Croma nella gamma della casa torinese di Stellantis.