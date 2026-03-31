Stellantis: multe e ganasce per chi arriva in ufficio con un’auto “sbagliata”

Il ritorno in ufficio per i dipendenti di Stellantis negli USA, previsto da lunedì 30 marzo 2026, sta facendo discutere ben oltre i confini del Michigan. Mentre il gruppo si prepara a richiamare migliaia di impiegati in presenza cinque giorni su cinque, a catalizzare l’attenzione in America non è soltanto la fine del lavoro ibrido, ma una politica interna sui parcheggi che molti dipendenti giudicano punitiva e fuori dal tempo.

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Negli USA i dipendenti di Stellantis multati per aver parcheggiato in alcuni stalli le loro auto di altre marche

Al centro della polemica c’è il Chrysler Technical Center di Auburn Hills, dove da tempo vige una regola di “parcheggio preferenziale”: i posti più vicini agli edifici sono riservati ai veicoli dei marchi Stellantis, tra cui Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Secondo l’azienda, non si tratta affatto di una novità. La norma, spiegano i rappresentanti, è in vigore da anni ed è stata accompagnata da avvisi e comunicazioni interne prima dell’intensificazione dei controlli.

Il problema, però, è esploso proprio nel momento in cui un numero molto più alto di lavoratori sta tornando stabilmente nel campus. Con l’aumento della presenza fisica, è cresciuta anche la rigidità dei controlli: chi parcheggia nelle aree riservate con un’auto di un marchio concorrente rischia multe e, in alcuni casi, persino il blocco del veicolo con le ganasce.

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Per molti dipendenti, la questione va ben oltre la semplice gestione degli spazi. In gioco ci sono accessibilità economica, equità e percezione del rispetto da parte dell’azienda. In un mercato in cui il prezzo medio delle auto nuove supera abbondantementei 50.000 dollari, molti lavoratori ritengono irrealistico aspettarsi che tutti possano acquistare un veicolo Stellantis soltanto per evitare sanzioni sul posto di lavoro.

Le proteste si sono rapidamente riversate online, soprattutto su Reddit, dove numerosi utenti hanno condiviso dubbi e frustrazione. C’è chi si chiede dove debbano parcheggiare i dipendenti che non possiedono un’auto del gruppo e chi denuncia l’assurdità di dover lasciare il veicolo in aree lontane o sui tetti dei parcheggi multipiano, nonostante spazi coperti spesso non saturi. Altri mettono in discussione un tema ancora più delicato: se anche dipendenti e ingegneri, pur con sconti aziendali, non scelgono i modelli del gruppo, forse il problema non è il parcheggio, ma l’attrattiva del prodotto.

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Stellantis, dal canto suo, difende la linea adottata: i parcheggi preferenziali sono destinati ai veicoli aziendali e i dipendenti devono attenersi alla segnaletica e alle comunicazioni ufficiali. Una posizione netta che, però, rischia di pesare sul morale interno in una fase già delicata per il gruppo in Nord America.

Quella di Auburn Hills, insomma, è sicuramente una polemica destinata a far discutere e che sicuramente negli USA in particolare in queste ultime ore sta facendo rumore. Vedremo se Stellantis deciderà di cambiare politica oppure confermerà quanto fino ad oggi previsto.