Doriane Pin è la nuova Pilota di Sviluppo del Team Peugeot TotalEnergies

Doriane Pin è stata nominata Pilota di Sviluppo del Team Peugeot TotalEnergies. La giovane pilota, riconosciuta come uno fra i giovani talenti più interessanti e completi del motorsport attuale, farà quindi il suo ingresso nel team impegnato nel FIA World Endurance Championship. La campionessa del Campionato F1 Academy 2025 contribuirà a sviluppare la Peugeot 9X8 di categoria Hypercar, utilizzata dal Team Peugeot TotalEnergies nel campionato del mondo di durata.

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Doriane Pin ha ben presto stabilito un importante profilo da record nelle competizioni su scala internazionale, dopo aver trionfato nel Campionato di F1 Academy 2025 grazie a una stagione condotta al top. Dorian Pin può contare anche su una solida storia agonistica sulle sue spalle, a cominciare da quella che vede al centro anche il titolo nel Ferrari Challenge Europe del 2022 oltre che una vittoria di classe alla 24 Ore di Spa. Di certo Doriane Pin ha messo in luce una proverbiale versatilità nell’approccio alle gare di durata così come per ciò che riguarda quelle espresse alla guida delle monoposto. Due stagioni disputate in F1 Academy hanno condotto Doriane Pin a vincere per sette volte, giungendo nove volte a podio e scattando per cinque volte dalla Pole Position. Dati che confermano doti di costanza e competitività.

Dorian Pin è ora al centro di un nuovo capitolo per Peugeot TotalEnergies

Nel nuovo ruolo di Development Driver del Team Peugeot TotalEnergies, Doriane Pin si pone al centro di una rinnovata energia all’interno della squadra introducendo un approccio di guida adattabile al programma tecnico del team. Questo nuovo ruolo si aggiunge all’esperienza maturata in pista, collaborando adesso con un costruttore impegnato nel FIA WEC ad altissimo livello.

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Doriane Pin parteciperà alle sessioni al simulatore, lavorando a stretto contatto con i team di ingegneria per continuare a migliorare i valori prestazionali della Peugeot 9X8 impegnata in pista. In questo modo avrà a disposizione un costante approfondimento della comprensione della vettura in preparazione delle attività in pista programmate nei prossimi mesi.

Una “grande fonte di orgoglio. Poter contribuire allo sviluppo della Peugeot 9X8 rappresenta una vera opportunità”, ha ammesso Doriane Pin al momento dell’annuncio del Costruttore del Leone. Accanto al team principal del Team Peugeot TotalEnergies che ha aggiunto di aver accolto Doriane “con grande entusiasmo nella famiglia Peugeot Sport”.