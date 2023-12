Nuova Fiat Panda: per quanto tempo insieme alla ‘Pandina’?

Nuova Fiat Panda è la prossima novità attesa per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto è previsto nel corso del prossimo anno, molto probabilmente nel mese di luglio anche se prima di quella data sembra essere molto probabile che possano trapelare le prime immagini senza veli del modello definitivo.

Nuova Fiat Panda e Pandina dovrebbe convivere nella gamma di Fiat per un bel po’

Come sappiamo la nuova Fiat Panda sarà molto diversa dal modello attuale che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano ancora per qualche anno. La vettura inoltre potrebbe cambiare nome diventando “Pandina” in modo da non creare confusione con il nuovo modello che avrà lo stesso nome. Quello che in tanti si stanno domandano in questi ultimi giorni è per quanto tempo le due auto coesisteranno nella gamma di Fiat. tempo fa è stato annunciato che l’attuale Panda continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino alla fine del 2026 regolamento Euro 7 permettendo. Qualcuno ipotizza che nel caso in cui le norme vengano del tutto eliminate o spostate molto più avanti nel tempo la vettura possa continuare ad essere prodotta ancora per qualche anno.

Dunque sembra probabile che le due auto possano convivere per un bel po’. Ma del resto la cosa non stupisce se si pensa che la nuova Fiat Panda sarà un crossover di 4 metri dalle forme squadrate che esteticamente parlando avrà davvero poco in comune con la Panda attuale. Le due auto faranno parte di due segmenti diversi. Inoltre la Pandina sarà venduta solo con motori termici mentre la nuova Panda avrà almeno due motori elettrici al 100 per cento in gamma oltre ad una versione ibrida che dovrebbe essere la entry level. Ricordiamo che questa vettura sarà prodotta a Kragujevac in Serbia, a Kenitra in Marocco e a Betim in Brasile.

Qualche polemica è sorta per la mancanza di uno stabilimento in Italia per la produzione della nuova Fiat Panda. Questo soprattutto ora che il governo punta in collaborazione con Stellantis a riportare la produzione di auto nel nostro paese sopra il milione.