Nuova BMW Serie 3: ecco il primo assaggio della versione con motore termico

Al momento l’attenzione è tutta sulla futura BMW i3 elettrica, ma questo non significa che la prossima BMW Serie 3 con motori termici debba passare in secondo piano. Anzi, proprio il fatto che da Monaco non siano ancora arrivati dettagli ufficiali su questa versione sta alimentando ancora di più la curiosità attorno al modello. La nuova generazione della berlina bavarese non sarà quindi solo elettrica, ma continuerà ad esserci nella sua declinazione tradizionale.

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BMW Serie 3: ecco il primo teaser della versione termica

Con il debutto della i3 ormai sempre più vicino, è possibile che non si debba attendere molto anche per la presentazione della Serie 3 a benzina e diesel. Finora a offrire qualche indizio sono stati soprattutto i prototipi avvistati su strada, ma a quanto pare BMW avrebbe già lasciato trapelare un piccolo assaggio del modello in uno dei video ufficiali dedicati proprio alla i3. Dalle immagini si notano quattro terminali di scarico, dettaglio che lascia poco spazio ai dubbi sulla presenza di un motore termico.

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Inoltre, nel breve video si sente anche il sound del motore, che secondo alcuni potrebbe appartenere a un sei cilindri. Un modo piuttosto discreto ma comunque efficace per iniziare a stuzzicare l’interesse attorno alla nuova Serie 3. BMW, inoltre, avrebbe già confermato anche una nuova generazione della Serie 4, segno che l’evoluzione dell’intera famiglia è già ben avviata.

Sul piano stilistico è probabile che la nuova Serie 3 riprenda parte degli elementi già visti sulla i3, pur con differenze importanti legate all’architettura. Ci si aspetta ad esempio un cofano più lungo, proporzioni differenti e un passo non identico a quello della variante elettrica. Anche gli interni potrebbero seguire una strada meno estrema rispetto alla i3, mantenendo un’impostazione leggermente più conservativa, anche se da BMW è lecito aspettarsi comunque un deciso salto in avanti sul fronte tecnologico. Tra gli elementi emersi finora ci sarebbero anche le maniglie a filo carrozzeria, soluzione che fa pensare a un meccanismo estraibile.

Per quanto riguarda i motori, la gamma dovrebbe restare piuttosto vicina a quella dell’attuale Serie 3 G20 e in parte allineata alla nuova BMW X3 globale. Ci si attende quindi una famiglia di unità 2.0 turbo a benzina, diesel e plug-in hybrid, oltre al classico sei cilindri in linea 3.0 turbo nella parte alta della gamma. Non è esclusa nemmeno la conferma di una versione diesel a sei cilindri ad alte prestazioni. Alla base potrebbe restare una variante equivalente alla 318, mentre la M350 dovrebbe prendere il posto della M340i. Per la futura M3, invece, si fa sempre più strada l’ipotesi di un sistema plug-in hybrid, sulla scia di quanto già visto con la nuova M5.