Porsche Cayenne GTS, un allestimento in particolare è il più ambito oggi

Tra i veicoli collezionabili moderni, i SUV Porsche, quelli che i puristi volevano vedere bruciare sul rogo già alla prima generazione, stanno davvero diventando oggetti del desiderio con prezzi da supercar. Molti non se ne saranno accorti, ma certi allestimenti stanno raggiungendo vette impensabili.

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L’ultimo caso arriva da Cars and Bids, dove una Porsche Cayenne GTS del 2009, prima serie, restyling, colore rosso, cambio manuale a sei marce, è stata aggiudicata per 97.500 dollari. Cifra che, giusto per dare le proporzioni, supera il prezzo di listino originale del 2009: 91.800 dollari. Diciassette anni dopo, in pratica, vale di più.

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Il merito è in buona parte di quel terzo pedale. In un’epoca in cui Porsche produce quasi esclusivamente vetture a due pedali, trovare una Cayenne con il cambio manuale è già una rarità. Trovarla con circa 55mila chilometri sul contachilometri, percorsi in 17 anni, trasforma la rarità in occasione. O almeno, è così che l’ha letta chi ha fatto l’offerta vincente. Non è un’asta dal risultato ingiustificato: queste auto stanno davvero salendo di prezzo.

Sotto il cofano c’è un motore V8 da 405 cavalli e 500 Nm di coppia, quattro terminali di scarico che non si scusano con nessuno, e uno 0-100 km/h in 5,7 secondi, un dato che nel 2009 faceva alzare un sopracciglio, oggi fa sorridere nell’era dei SUV da 700 cavalli.

Il fascino di questa Cayenne GTS non sta (solo) nei numeri: sta nell’idea che qualcuno, nel 2009, abbia configurato un SUV Porsche con cambio manuale, colore rosso e quattro scarichi, e che qualcun altro, nel 2026, abbia deciso che quella scelta valesse quasi centomila dollari.

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L’esemplare arriva da una storia malinconica: il proprietario originale, malato negli ultimi due anni di vita, non aveva più potuto guidarla. La Cayenne è rimasta in garage, coccolata e immobile, con la pellicola protettiva sul frontale e l’Alcantara del tetto ancora impeccabile. La moglie, dopo la sua scomparsa, ha affidato la vendita a una concessionaria.

Secondo Classic.com, i Cayenne di prima generazione cambiano mediamente di mano a 25.827 dollari. Questo esemplare ha chiuso quasi quattro volte sopra quella cifra. Anche perché, così, manuale, rosso e, soprattutto, un allestimento GTS con pochi chilometri, non è decisamente comune.