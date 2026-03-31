Citroën: con la nuova serie speciale “Collection”, C3, C3 Aircross e C4 offrono più stile, comfort e connettività

Citroën ha presentato la nuova serie speciale “Collection”, ovvero una ventata di freschezza destinata a modelli come C3, C3 Aircross e C4, utile anche per rafforzare la presenza del marchio nel cuore del mercato. L’edizione 2026 raccoglie l’eredità che la serie Collection aveva instillato sulla C4 lo scorso anno e ha anche il compito di estendere la gamma dei modelli già citati. Nello specifico la serie speciale, riproposta da Citroën, si inserisce al di sopra dell’allestimento Plus, sul quale si basa, offrendo un design distintivo e una selezione di equipaggiamenti interessanti per mettere sul piatto un livello di raffinatezza e dotazioni superiori. Ciò comunque mantenendo un posizionamento che rimanga accessibile, valorizzando temi fondanti per il costruttore francese come comfort, tecnologia e design.

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Al centro della caratterizzazione indirizzata alle Citroën C3, C3 Aircross e C4 c’è una firma stilistica distintiva e immediatamente riconoscibile. Questa si esprime mediante l’adozione di tre specifici elementi caratterizzanti:

I Colour Clips Infra Red che vengono proposti sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori delle C3 e C3 Aircross, così come sulle sezioni posteriori delle minigonne della C4. In questo modo si aggiunge un tocco di colore discreto, ma deciso utile a richiamare la tradizione cromatica del marchio;

I tre modelli adottano inoltre cerchi in lega verniciati in nero per un carattere ancora più dinamico. Nello specifico troviamo le unità da 17’’ Atacamite sulla C3, da 17’’ Aragonite sulla C3 Aircross e 18’’ Amber sulla C4;

Su tutte e tre le Citroën troviamo vetri posteriori oscurati che valorizzano la silhouette e si può avere, in optional, il tetto bicolore proposto di serie sulla C4;

Il SUV C3 Aircross introduce, infine, una grafica dedicata con adesivo Aircross sulla parte inferiore delle portiere anteriori e un motivo sfumato posto sul montante posteriore.

All’interno dell’abitacolo la caratterizzazione viene proposta in Urban Blue che introduce un’atmosfera di certo contemporanea, ma anche raffinata e rilassante. Nello specifico sulle Citroën C3 e C3 Aircross viene adottata sui sedili, per i rivestimenti e su plancia e braccioli, mentre sulla C4 si estende anche all’adozione di specifici sedili e sui pannelli porta. L’allestimento è completato da tappetini dedicati con presenza di cuciture Infra Red oltre che la disponibilità del nome del modello, sulle C3 e C3 Aircross, e del logo “Collection” nel caso della C4.

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Con la nuova caratterizzazione “Collection”, Citroën introduce un piglio in più ai nuovi modelli puntando anche sulla tecnologia di bordo

Sulle Citroën C3 e C3 Aircross in allestimento “Collection” troviamo allora dotazioni utili a rendere gli spostamenti ancora più confortevoli e sereni. I modelli adottano le sospensioni Citroën Advanced Comfort che assorbono nel migliore dei modi le irregolarità del fondo stradale, in abbinamento ai sedili Advanced Comfort che combinano doti di morbidezza e sostegno migliorate nei lunghi viaggi.

In questo modo la dotazione dell’allestimento Plus di partenza aggiunge ora la retrocamera e gli alzacristalli posteriori elettrici sulla C3. Mentre nel caso della C3 Aircross viene introdotto il sistema Keyless Access&Start per accedere al veicolo, e accendere il motore, senza l’ausilio della chiave.

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Completa la gamma di propulsori disponibili. Entrambi i modelli si possono scegliere col benzina turbo da 100 cavalli, abbinato al cambio manuale, nella variante Hybrid, con cambio automatico, e nelle versioni puramente elettriche da 328 chilometri di autonomia per C3 e 400 chilometri di autonomia per C3 Aircross.

Nel caso della Citroën C4 la serie speciale “Collection” incrementa la connettività con lo schermo centrale da 10 pollici che integra il navigatore connesso TomTom 3D dotato di comandi vocali e interfaccia personalizzabile. Il quadro strumenti digitale con schermo da 7 pollici di diagonale permette di affrontare la guida con un’esperienza ancora più moderna. Viene proposto di serie anche il sistema Accesso e Avviamento Hands‑Free oltre alla retrocamera con funzione Top Rear Vision, che semplifica le manovre. In questo caso i propulsori disponibili sono rappresentati da una variante completamente elettrica da 156 cavalli di potenza, con autonomia fino a 414 chilometri nel Ciclo WLTP, accanto a una versione Hybrid da 145 cavalli abbinata al cambio automatico. La gamma Citroën in allestimento “Collection” si potrà ordinare a partire dal prossimo mese di aprile.