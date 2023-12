Fiat Cronos leader del mercato argentino per il terzo anno di fila

Fiat Cronos si è affermata per il 3° anno consecutivo come il veicolo più venduto nel mercato argentino. Nel 2018 il marchio italiano ha rinnovato la propria offerta nel competitivo segmento delle berline medie con il progetto X6S, richiamando altri successi del passato. La visione dell’azienda è diventata realtà con il lancio della vettura, una berlina emersa dallo stabilimento di Ferreyra, dopo una significativa trasformazione industriale che ha comportato un investimento di un milione di dollari in capitale umano e industriale. Da allora, non solo è stata l’auto di produzione nazionale di riferimento nel segmento, ma si è anche affermata come il veicolo più venduto in Argentina per 3 anni consecutivi.

Fiat Cronos incoronata leader del mercato argentino per il terzo anno consecutivo, con 47.580 unità e una quota di mercato dell’11,2%

Fin dal suo lancio, Cronos si è distinta per l’equilibrata offerta tra qualità e prezzo. Nel suo primo anno ha immatricolato 13.899 unità, classificandosi al sesto posto nel suo segmento. Il modello ha registrato un notevole aumento, raddoppiando la sua quota di consegne per due anni consecutivi. Nel 2020, con prezzi competitivi e finanziamenti interessanti, ha raggiunto il 5 per cento del mercato totale, diventando il terzo modello più venduto. Pietre miliari come “ 100 mila Cronos fabbricate a Córdoba” e concetti come “Fiat Cronos: l’auto argentina” hanno contribuito all’orgoglio nazionale e hanno focalizzato l’attenzione sulla produzione locale e sulla sostenibilità aziendale.

Nel febbraio 2022 la vettura di Fiat ha raggiunto un record storico con una quota del 15,2 per cento sul mercato totale, rappresentando il miglior risultato per un modello Fiat dal 1993. Nel settembre dello stesso anno Stellantis ha festeggiato la produzione della Fiat Cronos numero 250 mila nel suo stabilimento di Ferreyra a Córdoba e nel maggio dell’anno successivo fu raggiunta la notevole cifra di 300 mila unità prodotte a Córdoba. Alla fine del 2023, la produzione accumulata supera già le 365 mila unità.

In Brasile, Cronos si distingue, occupando la TOP 2 del suo segmento, superando di gran lunga la sua posizione del 2019. La sua partecipazione nella sua categoria è triplicata negli ultimi quattro anni. Il veicolo, conosciuto come “L’Automobile Argentina”, ha consolidato la sua posizione come il veicolo più scelto ed esportato in Brasile.