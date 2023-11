Fiat Cronos: è il veicolo argentino più venduto in Brasile

Stellantis, il più grande gruppo automobilistico argentino, ha raggiunto un altro importante obiettivo rendendo la Fiat Cronos il veicolo argentino più scelto nel mercato brasiliano. Questo successo commerciale nel paese vicino fu la principale forza trainante per renderlo anche il veicolo più esportato verso quella destinazione.

Fiat Cronos è diventato il veicolo prodotto in Argentina a registrare più vendite in Brasile

Martin Zuppi, presidente di Fiat, ha assicurato: “L’Auto degli Argentini si consolida come l’auto più esportata del settore dal 2022 e oggi diventa il veicolo nazionale più venduto nel Paese vicino. Questa performance è merito dell’impegno e del lavoro integrato di ciascuno dei membri del team Fiat in Argentina e Brasile, che trasforma Cronos in un’icona dell’industria automobilistica, raggiungendo e superando record di produzione e vendita nel mercato nazionale e regionale”.

Nel mercato brasiliano, il più importante della regione, il veicolo prodotto a Córdoba è sul podio del suo segmento, con un volume annuo cumulato di circa 39 mila unità vendute e una quota del 2,2 per cento del mercato totale. L’auto argentina è vicina a raddoppiare il suo volume di esportazioni dal 2019 (22.500) al 2023 (40.569). La Fiat Crono continua ad essere l’auto di produzione nazionale con la maggiore integrazione di componenti locali (48 per cento).

La Fiat Cronos è il veicolo più scelto dagli argentini, dopo essersi posizionato per più di due anni consecutivi come leader del mercato con oltre 160 mila unità immatricolate dal suo lancio nel Paese. Il modello è diventato il punto di riferimento e l’unico promotore del segmento, con una quota dell’11,6% del mercato totale accumulato.

Dunque per Fiat ancora una buona notizia dal Sud America con la sua berlina prodotta a Cordoba in Argentina che ottiene un nuovo importante risultato della sua brillante carriera.