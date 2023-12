Fiat: saranno due le novità principali per il 2024

Il 2024 di Fiat non sarà un anno ricchissimo di novità. Diciamo che fondamentalmente saranno due quelle più importanti. Ma anche se non sono molte come numero le due novità saranno davvero eclatanti. La prima e sicuramente più importante è il debutto della nuova Fiat Panda che come sappiamo si trasformerà radicalmente rispetto al modello attuale diventando un crossover di segmento B lungo circa 4 metri e dalle linee piuttosto squadrate in stile concept Fiat Centoventi.

Fiat: ecco quali saranno le due novità più importanti che attendono la principale casa automobilistica italiana nel 2024

Il suo debutto avverrà il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Questa auto sarà una delle prime auto elettriche low cost ad essere prodotte e vendute in Europa da Stellantis. La sua produzione avverrà in Serbia a Kragujevac dove fino a qualche tempo fa veniva prodotta la Fiat 500L. Questa auto nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis e si dice possa costare anche meno della recente Citroen e-C3 nella sua versione totalmente elettrica. Questa con autonomia di 320 km potrebbe partire da circa 21 mila euro.

Oltre alla nuova Fiat Panda, che avrà anche una versione ibrida da meno di 15 mila euro, l’altra grande novità di Fiat per il 2024 è il debutto sul mercato della versione ibrida della Fiat 600. Questa è stata già svelata ma sarà portata sul mercato solo nel corso del prossimo anno. Per la precisione questa auto che utilizzerà un nuovo sistema Mild Hybrid arriverà nel corso della prima metà del prossimo anno anche se come sappiamo e già ordinabile dallo scorso mese di novembre.

Sempre nel 2024 non possiamo escludere che possano arrivare i primi indizi importanti sulla nuova Fiat Multipla. Questa arriverà nel 2025 e sarà la prossima grande novità della casa italiana dopo la nuova Panda. Vedremo dunque che novità arriveranno dal brand di Stellantis l’anno prossimo.