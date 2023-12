Nuove Fiat Panda e Multipla: avranno anche la versione Abarth?

Nuove Fiat Panda e Multipla saranno le prossime due grandi novità per quanto riguarda la gamma della principale casa automobilistica italiana. La prima ad arrivare sarà la nuova Panda che per l’europa sarà prodotta a Kragujevac in Serbia e sarà presentata ufficialmente il prossimo 11 luglio 2024 data in cui Fiat festeggia 125 anni. La nuova Multipla invece sarà prodotta a Kenitra in Marocco e il suo debutto è atteso entro la fine del 2025.

Ci sarà una versione Abarth anche per le nuove Fiat Panda e Multipla?

Quello che tanti si domandano sulle nuove Fiat Panda e Multipla è se le due auto avranno anche una versione Abarth. Come sappiamo Abarth ha intenzione di espandere la sua gamma nei prossimi anni in Europa puntando però solo ed esclusivamente su auto elettriche ad alte prestazioni. Dopo la Abarth 500e è stato confermato ufficialmente l’arrivo nel 2025 della Abarth 600e. A seguire dunque potrebbero arrivare anche Abarth Panda elettrica e Abarth Multipla elettrica. Al momento non ci sono certezze in merito infatti non è detto che tutte le auto della futura gamma di Fiat ricevano una versione Abarth.

Inoltre se consideriamo che le nuove Fiat Panda e Multipla nascono come auto essenziali e senza fronzoli in contrapposizione alla gamma di 500 e 600 più stilose e lussuose, le due auto sembrano non prestarsi particolarmente ad un trattamento della casa automobilistica dello scorpione. Le due vetture di Fiat nasceranno sulla piattaforma Smart Car di Stellantis e saranno due tra le prime auto elettriche low cost del gruppo automobilistico per l’Europa. Ovviamente al momento le nostre sono solo supposizioni e non possiamo escludere che alla fine ci siano novità anche in questo senso.

Vedremo se il prossimo anno arriverà qualche novità in proposito. Nel frattempo qui vi mostriamo un render di Tommaso D’Amico che immagina così una futura Abarth Panda.