Nuova Fiat Multipla: asso nella manica per sfondare il mercato?

Nel 2024 Fiat svelerà la nuova Fiat Panda ma secondo i soliti bene informati il vero asso nella manica per una crescita ulteriore della casa torinese sul mercato europeo sarà un altro modello. Ci riferiamo al veicolo che uscirà nel 2025 e che attualmente è stato soprannominato con il nome di nuova Fiat Multipla anche se al momento non è ancora sicuro al 100 per cento che questa auto alla fine si chiamerà proprio così. Ad ogni modo a prescindere dal nome si tratterà di un crossover che si collocherà tra il segmento B e il segmento C lungo circa 4,3 metri dalle forme squadrate che secondo indiscrezioni potrebbe essere proposto anche in versione a 7 posti e che avrà molto in comune anche con la futura Citroen C3 Aircross.

L’asso nella manica di Fiat? Potrebbe essere nel 2025 la nuova Fiat Multipla

Nuova Fiat Multipla sarà un crossover dalle forme squadrate che apparterrà alla stessa famiglia della nuova Fiat Panda rispetto alla quale avrà un design molto simile ma con forme più allungate. Le due auto infatti si differenzieranno per circa 30 cm di lunghezza in più per il crossover di segmento C. Questa auto sarà prodotta a Kenitra in Marocco sulla nuova piattaforma elettrica di Stellantis. L’auto dovrebbe comunque avere in gamma almeno una versione ibrida che sarà la entry level. Anche in questo caso come per la nuova Panda il pezzo forte sarà il rapporto qualità prezzo davvero elevato e con pochissimi concorrenti sul mercato. L’auto inoltre rispetto alla Panda avrà un’altra caratteristica e cioè gli ampi spazi interni e una capienza molto generosa per il bagagliaio che la renderanno particolarmente adatta per le famiglie numerose e per chi ha esigenza di avere ampi spazio all’interno del proprio veicolo.

Nuova Fiat Multipla però potrebbe anche non essere la top di gamma di Fiat. Si vocifera infatti di un altro modello questa volta appartenente alla gamma di 500 che potrebbe completare la gamma di Fiat che già comprende la 500, la Topolino, la 600 e la vecchia Panda confermata fino al 2026. Ricordiamo infine che Fiat 500X e Tipo cesseranno di essere prodotte entro fine 2025.