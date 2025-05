Fiat Grande Panda unisce le forze con Shaggy per celebrare il 30° anniversario 

FIAT rinnova la sua collaborazione con l’icona musicale Shaggy, la voce inconfondibile che ha reso celebre il brano “Boombastic”, oggi reinterpretato in una versione moderna per celebrare il 30° anniversario della hit. Il nuovo singolo, intitolato “Boombastic (Fantastic)”, sarà disponibile in tutto il mondo dal 9 maggio 2025 grazie a Universal Music e sarà accompagnato da un video esclusivo con protagonista la nuova FIAT Grande Panda.

Fiat Grande Panda: con Shaggy e Boombastic verso il futuro

Ispirata al sound intramontabile della canzone, FIAT lancia una campagna globale che celebra la nuova Grande Panda, trasmettendo il messaggio chiave “Life is Pandastic”. Questa vettura rappresenta l’anima del rinnovamento del brand: un’auto accessibile, moderna e versatile, progettata per soddisfare esigenze diverse grazie a una piattaforma multi-energia pensata per i mercati globali. Con la Grande Panda, FIAT trasforma la mobilità quotidiana in qualcosa di unico, sorprendente e, appunto, “Pandastic”.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, afferma: “Il trentesimo anniversario di ‘Boombastic’ è l’occasione perfetta per rivisitare un classico senza tempo, rendendolo attraente per la Generazione X. ‘Pandastic’ è un esempio di marketing innovativo: una canzone iconica per un’auto globale che segna il ritorno delle forme leggendarie degli anni ‘80. Ringrazio Shaggy per la sua continua sinergia con il nostro marchio”.

Anche Shaggy esprime entusiasmo per questa collaborazione: “Lavorare con FIAT per celebrare i 30 anni di ‘Boombastic’ è qualcosa di entusiasmante. Come la canzone, FIAT è sinonimo di stile audace e personalità unica. Insieme celebriamo questa ricorrenza con energia e creatività.”

Una collaborazione esplosiva: FIAT x Shaggy per il trentennale di “Boombastic”

Il design della nuova Fiat Grande Panda riprende lo spirito degli anni ’80 e reinventa un’icona italiana per i tempi moderni. L’obiettivo è offrire un veicolo elegante, popolare, sostenibile e orientato al futuro, perfetto per chi vuole abbracciare la transizione elettrica con un’auto dal prezzo accessibile e dal design ricercato. Con la sua estetica retro-futuristica, la Panda riflette uno stile di vita creativo, allegro e dinamico, segnando un nuovo capitolo nel design urbano ispirato alla cultura pop e alla tradizione italiana.

Progettata per la vita quotidiana, la Grande Panda è colorata, ingegnosa e sorprendente, pensata per superare le aspettative. Grazie alla sua speciale abitabilità, offre uno degli spazi spalla migliori del segmento pur mantenendo dimensioni compatte: 3,99 metri di lunghezza, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza (esclusi gli specchietti). L’esperienza di guida è fluida e intuitiva grazie al cambio automatico a doppia frizione e ai materiali sostenibili, come la plancia ispirata al bambù.

Tra gli elementi distintivi di Fiat Grande Panda troviamo il design pixelato che si estende dalla griglia ai fari, richiamando i famosi finestrini cubici del Lingotto, oltre a una delle innovazioni più apprezzate: il cavo di ricarica a spirale retrattile, che rende il processo di ricarica semplice, ordinato ed efficiente.

Lo spot ufficiale, diretto dal celebre regista Joseph Kahn e prodotto da Movie Magic, ha un ritmo vivace e un’ambientazione colorata. La campagna posiziona la Grande Panda come la city car perfetta: compatta, inclusiva e sostenibile, racchiudendo tutto ciò che rende il design italiano riconoscibile e desiderabile nel mondo. Una FIAT Pandastica, pensata per un presente urbano e un futuro elettrico.