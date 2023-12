Nuova Alfa Romeo Alfetta: nel 2024 avremo la conferma ufficiale?

Pare che la nuova Alfa Romeo Alfetta si stia avvicinando sempre di più alla sua realizzazione. Secondo le ultime informazioni circolate online di recente, si prevede che questa vettura faccia il suo ritorno dopo il 2027 come una coupé fastback alimentata elettricamente. Potrebbe essere un’opzione interessante per gli appassionati del marchio Alfa Romeo, posizionandosi accanto al SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato.

Il 2024 sarà l’anno giusto per la conferma ufficiale del ritorno di una nuova Alfa Romeo Alfetta?

Secondo quanto affermato di recente dal CEO della casa automobilistica Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, in caso di ritorno questo modello sarebbe offerto solo in Europa, costituendo un’eccezione nella futura linea di veicoli di Alfa Romeo. La casa automobilistica di Milano ha l’intenzione di diventare il marchio premium globale di Stellantis e, per questo motivo, si concentrerà sul lancio di automobili destinate al mercato mondiale. Quindi, da questo punto di vista, la nuova Alfa Romeo Alfetta sarà un’eccezione alla regola, confermando questa direzione strategica.

La vettura sarà esclusivamente elettrica, basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Se il modello riceverà l’approvazione, verrà probabilmente prodotto in Italia, sebbene il luogo di produzione attuale sia ancora sconosciuto. La nuova Alfa Romeo Alfetta presenterà un design distintivo e un’autonomia di circa 700 km, offrendo un’opzione interessante per chi cerca una vettura di dimensioni del segmento C, lunga circa 4,5 metri, con ottime prestazioni ma senza la carrozzeria di un SUV.

Come accennato, la gamma dei motori della prossima Alfa Romeo Alfetta sarà interamente elettrica, con potenze variabili da 170 a 450 cavalli per la versione di punta Quadrifoglio, accompagnate da batterie da 87 a 104 kWh. Si ipotizza che il debutto possa avvenire nel 2028, con le prime conferme ufficiali attese per il prossimo anno.

Infine, segnaliamo che al momento del suo arrivo sul mercato, la nuova Alfa Romeo Alfetta si unirà a una gamma di modelli già variegata. Alfa Romeo ha in programma il lancio, nel 2024, di un SUV di segmento B che si chiamerà Alfa Romeo Milano. Nel 2025 e nel 2026, vedremo le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio proposte come vetture completamente elettriche, basate sulla piattaforma STLA Large. Nel 2027, invece, ci sarà il debutto di una nuova ammiraglia sviluppata negli Stati Uniti ma prodotta in Italia, che rappresenterà il top in termini di design, prestazioni, lusso e tecnologia, con una versione Quadrifoglio che supererà i mille cavalli di potenza.