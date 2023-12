Angelelli Effequaranta: omaggio moderno all’iconica Ferrari F40

La nuova Angelelli Effequaranta si posiziona come una pietra miliare nel panorama delle supercar, rivisitando un’icona come la Ferrari F40 e fondendola con l’avanzata tecnologia della più recente SF90 ibrida plug-in. L’ultima creazione di Angelelli Automobili non è soltanto un tributo alla F40, ma anche un’innovazione nel campo automobilistico grazie all’uso di materiali e tecnologie d’avanguardia.

La nuova Effequaranta si basa sul telaio composito in fibra di carbonio, titanio e alluminio stampato in 3D della Ferrari SF90, integrando delle sospensioni pneumatiche attive per un controllo dinamico di alto livello. La scelta di implementare l’impianto frenante carbo-ceramico dalla SF90 enfatizza l’eredità Ferrari, assicurando una frenata di prim’ordine.

Angelelli Effequaranta: il ritorno di un mito su base Ferrari SF90

Il cuore della Angelelli Effequaranta è il suo gruppo propulsore ibrido plug-in, che sviluppa 1000 CV di potenza grazie alla combinazione di un motore V8 biturbo da 4 litri e di tre propulsori elettrici, supportati da una batteria agli ioni di litio.

Questo sistema permette prestazioni straordinarie: uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,1 secondi e una velocità massima che supera i 360 km/h, riflettendo l’eredità della famiglia F154 di Maranello, ma con un peso ridotto di circa 300 kg rispetto alla SF90.

L’aerodinamica attiva è un altro aspetto importante, con particolare attenzione ai flussi d’aria, mentre l’estetica rispecchia un equilibrio tra omaggio e innovazione. L’iconico alettone posteriore della Ferrari F40 è stato reinterpretato, integrandosi armoniosamente con il design moderno. Anche gli interni riflettono questa sinergia, unendo l’aspetto tecnologico e sportivo della moderna supercar ibrida plug-in di Maranello con elementi di lusso e comfort.

Insomma, l’Angelelli Effequaranta non è solo un tributo alla storica vettura, ma un’opera d’arte ingegneristica che porta la tradizione di Ferrari nel futuro, fondendo stile, prestazioni e tecnologia all’avanguardia. Una vera incarnazione dell’evoluzione delle supercar e un esempio di come il patrimonio storico possa ispirare innovazioni futuristiche.