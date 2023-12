Ferrari F40 “Minty Quarty” in scala, per chi cerca la regina di Maranello in veste diversa

Le supercar escono a getto continuo, ma dopo di lei nessuna è riuscita ad entrare con la stessa forza nel cuore degli appassionati. Stiamo parlando della Ferrari F40, regina delle auto del “cavallino rampante” dell’era moderna. Sì, perché questa, pur essendo nata nel 1987, è una vettura della nuova generazione del mito.

Alcune settimane fa, in Italia, è andato in scena un raduno con 40 esemplari del modello, battezzato Ferrari Legacy Tour 2023, per celebrarne la magia. Chi lo ha vissuto dall’interno ne ha tratto emozioni uniche e indimenticabili. La stessa cosa è successa a chi si è limitato ad osservarlo dall’esterno. Del resto, stiamo parlando di un modello unico, che fa vibrare con grande intensità il sistema emotivo di tutti gli appassionati…e non solo.

Fra gli esemplari protagonisti di quell’evento ce n’era uno di colore verde pallido. Ora una replica in scala 1:18 della vettura così vestita è disponibile da Amalgam Collection, al prezzo di 1.440 euro. Solo 300 gli esemplari previsti. La tinta non è quella con cui la Ferrari F40 uscì dagli stabilimenti di Maranello, ma oggi appartiene a un esemplare della specie, riverniciato in questo modo.

Ognuno dei modelli in scala è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani. La lunghezza è di 25 centimetri. Nell’ambito delle sue piccole misure, l’opera esprime un qualità riproduttiva di altissima gamma, in linea con la tradizione dell’atelier inglese cui si deve la sua preziosa fattura. Come sempre, sono stati usati materiali della migliore qualità.

Lo sviluppo è avvenuto in collaborazione con il rivenditore tedesco Schaltkulisse. Il modellino replica la Ferrari F40 con telaio numero 88538, ridipinta in Verde Pallido nel corso del suo restauro. Non sappiamo le ragioni dietro questa scelta, ma poco importa: ormai il lavoro, piaccia o meno, è stato fatto sull’auto vera. In ogni momento, comunque, si potrà tornare al rosso iniziale, essendo una trasformazione reversibile. L’auto è stata soprannominata “Minty Quarty”, per evidenti ragioni.

Ad Amalgam Collection, inizialmente, era stato commissionato un esemplare in scala 1:8, eseguito con precisione estrema, per la gioia di chi oggi lo custodisce in bacheca. Da lì è scaturita l’idea di una produzione in formato più piccolo ma in tiratura più grande dello stesso. Una costruzione una tantum, destinata a chi cerca qualcosa di diverso. Così la nuova linea ha preso forma.

Ricordiamo che la Ferrari F40 fu introdotta nel 1987 per celebrare il 40º anniversario della casa di Maranello. Questa creatura del “cavallino rampante” ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’auto. La spinta giunge da un motore V8 biturbo da 2.9 litri di cilindrata, in grado di sprigionare una potenza massima di 478 cavalli. Tale propulsore conferisce un’accelerazione fulminea, che attacca al sedile fino alla punta velocistica di oltre 324 km/h.

L’architettura meccanica contribuisce a garantire una distribuzione dei pesi ottimale, assicurando una maneggevolezza eccezionale in pista e su strada. Il design della F40 è intriso di una funzionalità estrema e di una bellezza senza compromessi. Linee aerodinamiche affilate, prese d’aria generose e un’alettone imponente sono elementi chiave che conferiscono a questa vettura un aspetto aggressivo e dinamico. Amarla è un dovere da cui non si può scappare.

La carrozzeria in fibra di carbonio e materiali leggeri sottolinea l’impegno della Ferrari nel ridurre il peso complessivo, contribuendo così alle prestazioni straordinarie della F40. All’interno dell’abitacolo minimalista, si coglie un ambiente votato alla guida pura. Sedili sportivi avvolgenti, un volante senza fronzoli e dettagli in materiali compositi creano un ambiente di guida coinvolgente. L’assenza di comfort superflui sottolinea l’approccio focalizzato sulla performance che caratterizza questa vettura.

In totale la Ferrari F40 prese forma in 1.311 esemplari. Il suo status di ultimo progetto sbocciato quando Enzo Ferrari era ancora in vita aggiunge un elemento di prestigio e autenticità alla sua storia. A distanza di oltre tre decenni dal suo debutto, questa supercar continua ad essere oggetto di ammirazione e desiderio per gli appassionati di tutto il mondo. La sua eredità di pietra miliare rimane intatta. Oggi la F40 è puù amata che mai e rappresenta un capitolo indelebile nell’epopea delle vetture da sogno. Impegnativa e spartana, questa è stata per anni l’auto stradale più veloce. Continua ad essere la più affilata e aggressiva di sempre. Chapeau!

Foto da profilo Facebook Amalgam Colection

Fonte | Amalgam Collection