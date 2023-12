Ram 700: diverse novità in arrivo per il pick-up leggero

Il Ram 700, un modello molto importante nel segmento dei pick-up leggeri, sta per ricevere un importante aggiornamento che potrebbe includere l’introduzione del nuovo motore Turbo 200. Questa evoluzione, che segue le orme del Fiat Strada Turbo 200, rappresenta un significativo passo in avanti per Ram nel mercato globale dei veicoli utilitari leggeri.

Il design esterno del Ram 700 Longhorn si distingue per l’adozione di fari ausiliari posizionati strategicamente alle estremità del paraurti, una soluzione stilistica che esalta la presenza del veicolo sulla strada.

Ram 700: il brand americano è pronto ad aggiornare il suo pick-up

In aggiunta, la griglia anteriore presenta un design a nido d’ape, ulteriormente valorizzato da una cornice prominente e da dettagli che richiamano i modelli Rebel di Ram, conferendo un aspetto più robusto e deciso.

I cerchi impiegati sui prototipi del Ram 700 sono da 16” e vantano un design che ricorda quello della versione Volcano, già presente sul mercato brasiliano. Questa scelta non è solo estetica ma anche funzionale, mirando ad offrire una migliore risposta dinamica e una maggiore aderenza.

All’interno, il nuovo Ram 700 Longhorn si allinea allo Strada Turbo 200 introducendo un nuovo volante e climatizzatore digitale. Questi aggiornamenti interni sono volti a migliorare l’ergonomia e il comfort di bordo, aspetti cruciali per gli utilizzatori di questo tipo di veicolo.

In arrivo il nuovo motore turbo da 120 CV

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo pick-up è attualmente disponibile in diverse configurazioni, incluse le versioni con cabina singola e doppia, e con motori Firefly da 1.3 litri e Fire da 1.4 litri.

Tuttavia, la potenziale introduzione di un motore turbo da 1 litro potrebbe rappresentare un salto qualitativo in termini di prestazioni. Questo propulsore, offerto esclusivamente a benzina, eroga 120 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1750 g/min, abbinato a un cambio CVT che simula 7 marce.

Il Ram 700 è un prodotto chiave per il marchio di Stellantis in mercati come Messico, Colombia, Cile, Ecuador, Perù, Panama e Costa Rica. L’introduzione di questi aggiornamenti, in particolare il nuovo powertrain, potrebbe ulteriormente rafforzare la posizione del brand in questi mercati, offrendo una proposta ancora più competitiva in un segmento in rapida evoluzione.