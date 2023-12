Nuova Peugeot 5008: debutto ad agosto 2024, ecco come cambierà

La nuova Peugeot 5008 sarà presentata ufficialmente nell’agosto 2024 e noi abbiamo raccolto tutte le informazioni interessanti che abbiamo su design, tecnologia e motorizzazioni. Per quanto riguarda il design esterno, la nuova Peugeot 5008 è pronta a ereditare alcuni dei suoi tratti di stile dalla sorella minore, la 3008. Pensate agli stessi fari raffinati con tre denti a LED e alla griglia tipica di Peugeot con quel disegno in sfumatura. Ma non bisogna farsi ingannare: il 5008 ha una personalità propria. Ha una parte posteriore più estesa, una linea del tetto più elevata e una coda dalla forma retta. Con la 3008 che si è trasformata in un SUV coupé in stile fastback, la distinzione tra i due modelli sarà più marcata che mai.

Nuova Peugeot 5008: la futura generazione del SUV debutterà ad agosto 2024, ecco cosa sappiamo fino ad ora sulle sue novità

La nuova Peugeot 5008 dovrebbe superare i 4.700 mm di lunghezza, battendo i 4.641 mm del modello precedente e avvicinandosi molto ai concorrenti SUV di medie dimensioni come Skoda Kodiaq e Renault Espace. Per fare un confronto, l’E-3008 ha una lunghezza di 4.540 mm, il che significa una differenza notevole di almeno 160 mm tra questi SUV parenti, soprattutto per lo sbalzo posteriore allungato del 5008.

L’aumento delle dimensioni si rifletterà in un interno più ampio e in un bagagliaio più capiente. Come il modello attuale, Peugeot proporrà versioni a cinque e sette posti, adattandosi alle esigenze delle famiglie più numerose. D’altra parte, il cruscotto dovrebbe essere lo stesso dell’E-3008, con il display i-Cockpit panoramico e curvo da 21 pollici, un volante di dimensioni ridotte e materiali di alto livello. Lo stesso dicasi per l’equipaggiamento di sicurezza, che comprende la più recente tecnologia ADAS del gruppo Stellantis.

La nuova Peugeot E-3008 ha lanciato l’architettura STLA Medium, che sarà la base per molti modelli di nuova generazione dei marchi Stellantis. Come atteso, la Peugeot 5008 adotterà una versione allungata di questa piattaforma, beneficiando della sua tecnologia avanzata e della sua adattabilità a diversi propulsori. Dai nostri scoop report sappiamo già che la nuova Peugeot 5008 avrà sia la versione totalmente elettrica che quella ibrida.

Peugeot offrirà due versioni della sua nuova E-5008 totalmente elettrica, una in meno rispetto all’E-3008. La variante EV base avrà un pacco batteria più piccolo da 73 kWh con un solo motore elettrico anteriore che eroga 210 CV. Ci sarà anche una versione a lunga autonomia, con un pacco batteria più grande da 98 kWh e un motore elettrico più potente da 230 CV. La variante con motore ICE più conveniente della nuova Peugeot 5008 avrà il tre cilindri turbo da 1,2 litri con sistema ibrido leggero da 48 V, che offre una potenza dignitosa di 136 CV. La potenza arriva all’asse anteriore tramite il cambio automatico a sei marce e-DCS6, che integra un motore elettrico da 28 CV.

Inoltre, ci sono notizie su una versione ibrida plug-in che riempirà il vuoto tra l’ibrido leggero e le versioni elettriche a batteria. Sarebbe una novità per la nuova Peugeot 5008 perché la generazione attuale non ha mai ricevuto il motore PHEV di altri SUV meccanicamente affini. Qui vi mostriamo un render del sito Carscoops che immagina così questa vettura.