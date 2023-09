Peugeot e-3008 svelato ufficialmente

L’attuale Peugeot 3008 è un bestseller che ha già attirato più di 1.320.000 clienti in 130 paesi negli ultimi 7 anni. La casa automobilistica del Leone conferma la sua ambizione di offrire, entro il 2025, un’autonomia elettrica per tutti i suoi modelli e, entro il 2030, di realizzare il 100% delle vendite in Europa con veicoli elettrici. Adesso la casa francese è entrata in una nuova dimensione con la presentazione della sua nuova Peugeot E-3008.

Ecco il nuovo Peugeot e-3008

La Peugeot E-3008 è il primo modello a beneficiare della nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis, che porta il marchio a un livello superiore. Questa piattaforma innovativa è stata progettata per offrire prestazioni best-in-class sui criteri che più contano per i clienti: autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (30 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi (Trip Planner, Aggiornamenti Smart Charging, Vehicle to Load e Over The Air).

La nuova Peugeot E-3008 sarà prodotta esclusivamente nello stabilimento di Sochaux in Francia, e sarà commercializzata a partire da febbraio 2024. Per semplificare la scelta, la gamma si baserà su due allestimenti, Allure e GT, con 3 pacchetti optional, con tre motorizzazioni elettriche (210 cv, 230 cv lungo raggio e 320 cv Dual Motor, a 4 ruote), oltre a due meccaniche ibride, a seconda dei mercati.

La nuova Peugeot E-3008 si distingue subito per il suo stile da SUV fastback. Una silhouette allo stesso tempo dinamica e aerodinamica (Lx 0,28) che consente al nuovo E-3008 di coniugare eleganza, efficienza e spazio. Il dinamismo delle linee feline della nuova E-3008 è dovuto anche alle sue dimensioni equilibrate (lunghezza: 4,54 m; larghezza: 1,89 m; altezza: 1,64 m), che ne fanno uno dei SUV al 100% più compatti del segmento, offrendo, allo stesso tempo, molto spazio e volume del bagagliaio.

Nella nuova E-3008, Peugeot presenta un nuovo trattamento per la sezione anteriore. Sebbene l’iconica firma luminosa a tre artigli del marchio rimanga, il trattamento dei fari e della griglia è radicalmente nuovo. La griglia del nuovo E-3008 illustra i geni elettrici di questo modello. La nuova sezione anteriore è stata progettata attorno al nuovo emblema del leone, integrando la nuova firma luminosa e la griglia del radiatore senza demarcazione, grazie a una sfumatura di colore della carrozzeria.

Sopra la calandra e che circonda tutto il frontale, una sottile ed elegante fascia integra i fari ultracompatti. Si tratta di un elemento di design distintivo, che conferisce alla nuova Peugeot E-3008 un look particolarmente penetrante, e ne mette in risalto la modernità e la personalità. Fari a LED su tutte le versioni. La Peugeot E-3008 GT è dotata di serie della nuova tecnologia Pixel LED di Peugeot, che adatta automaticamente il fascio dei fari alle condizioni del traffico, mantenendo un’illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada.

In termini di finitura esterna, l’E-3008 illustra un approccio nuovo, più moderno e più duraturo. Le parti cromate sono state bandite a favore della laccatura di alcuni elementi: Meteor Grey sulla grembialatura anteriore e sul paraurti posteriore, Orbital Black sulle calotte degli specchietti retrovisori e sulla parte inferiore della linea di cintura del veicolo. Il nuovo E-3008 è disponibile in una tavolozza di sei colori. Grazie agli innovativi pigmenti dicroici, Obsession Blue cambia dal blu al verde a seconda della luce e delle forme del corpo, riflettendo elegantemente l’ingresso dell’E-3008 in una nuova era. Il nuovissimo Ingaro Blue, con sottili riflessi, evidenzia perfettamente le linee moderne della nuova peugeot E-3008.

Oltre allo spettacolare schermo panoramico flottante da 21 pollici del nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit, la forte attrazione e il carattere tecnologico dell’abitacolo sono rafforzati dall’illuminazione ambientale a LED, personalizzabile in 8 diversi colori. Questa illuminazione si riflette in un’elegante finitura in vero alluminio che corre lungo il cruscotto e si estende generosamente nelle porte. La combinazione di alluminio, tessuto leggero e screziato crea un’armonia unica e di alta qualità di materiali di prima qualità.

La cabina del nuovo E-3008 offre ai passeggeri un’esperienza rilassante in uno spazio generoso e pieno di luce. I nuovi sedili anteriori – una combinazione di TEP e tessuto sul livello Allure e TEP e Alcantara sul livello GT – offrono un comfort eccezionale. I sedili presentano un design dai contorni invitanti imbottiti con schiuma ad alta densità. La nuova piattaforma STLA Medium incorpora nuovi assali anteriore e posteriore progettati per favorire il comportamento dinamico su strada. L’architettura stessa della piattaforma contribuisce a questa dinamica, massimizzando l’uso di materiali leggeri e rigidi e abbassando il baricentro del veicolo grazie a un posizionamento ideale, il più in basso possibile tra le ruote, della batteria a strato singolo.

Peugeot compie un altro passo verso la guida semiautonoma con il sistema Drive Assist Plus disponibile sulla nuova E-3008. Questo sistema assiste il conducente utilizzando tutti i sensori del veicolo (telecamere, radar, ecc.) e le informazioni del sistema di navigazione collegato. Concepito fin dall’inizio come modello elettrico, il nuovo E-3008 beneficia di una gamma di 3 motori a emissioni zero (ciclo WLTP, in processo di omologazione) per soddisfare tutte le esigenze dei clienti: 525 km di autonomia, 2 ruote motrici, 210 CV/157 kW, Doppio motore con autonomia di 525 km, 4 ruote motrici, 320 CV/240 kW, Ottima autonomia di 700 km, 2 ruote motrici, 230 CV/170 kW.