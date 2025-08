Nuova Lancia Gamma: “Sarà come una grande Ypsilon rialzata”

Sul design della nuova Lancia Gamma sembrano esserci ormai pochi dubbi. Sull’ultimo numero di Quattroruote è apparso un render che ipotizza l’aspetto della futura ammiraglia del brand premium di Stellantis che secondo il magazine al 90% sarà proprio così. L’immagine, che ovviamente non è quella che vi mostriamo in questo articolo, mostra una sorta di grande SUV lungo oltre 4,6 metri con lo stesso frontale della nuova Ypsilon ma con un design più imponente e con una maggiore altezza da terra. Insomma viene ipotizzato uno stile come una sorta di maxi Ypsilon rialzata e Quattroruote che ha riportato questo render sembra sapere bene le cose che descrive.

Nuova Lancia Gamma: il recente render del noto magazine non lascia dubbi, niente più fastback si tratterà di una maxi Ypsilon rialzata

La gamma della nuova Lancia Gamma sarà subito multienergia, includendo motorizzazioni ibride ed elettriche, con la possibilità di un 1.6 HEV full hybrid, forse disponibile in un secondo momento. La vettura sarà la gemella della DS N°8, entrambe prodotte nello stabilimento di Melfi e dunque con forte identità italiana. È prevista anche una versione HF, esclusivamente elettrica con trazione integrale. Il CEO di Lancia, Napolitano, ha confermato l’arrivo della linea HF, ispirata al successo della Ypsilon HF Line, con l’intenzione di estenderla alla gamma.

Le dimensioni della nuova Lancia Gamma la collocano nella categoria D-SUV, con una lunghezza tra 4,6 e 4,8 metri, e un design che ricorda una Ypsilon rialzata. Gli interni, come da tradizione Lancia, saranno molto raffinati, con un grande schermo da 16 pollici e possibile aggiornamento del sistema multimediale Sala, già introdotto sulla Ypsilon.

Ci si chiede come mai questo cambio di design dato che in precedenza era stato detto che avrebbe avuto le sembianze di una fastback. Forse il design è stato riconsiderato per rendere più appetibile il modello sul mercato dato che Lancia si gioca una fetta importante del suo futuro in base al successo o all’insuccesso commerciale di questo modello i cui prezzi potrebbero partire da circa 50 mila euro.