Due Lancia Delta Integrale elettriche con livrea Martini distrutte in un incendio

Venerdì 21 luglio 2023 si è verificato un tragico incendio nei paddock del circuito di Lydden Hill, riducendo in cenere le due Lancia Delta Evo-e RX del team Special One Racing, che hanno partecipato al Campionato Mondiale Rallycross. Il francese Sébastien Loeb e il suo compagno di squadra Guerlain Chicherit sono rimasti scioccati da questa terribile perdita, poiché la loro squadra ha dovuto affrontare un evento catastrofico. Si tratta di due auto elettriche realizzate sulla base della mitica Lancia Delta Integrale.

Lancia Delta Ev-e RX: i due esemplari del team Special One Racing distrutte in un incendio

L’incidente, avvenuto nella tenda che ospitava le due vetture iscritte al Mondiale Rallycross, ha generato in breve tempo fitte fiamme che hanno divorato i mezzi sotto gli occhi impotenti del team. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, purtroppo non è stato possibile salvare le Lancia Delta Evo-e RX, riducendo così in cenere mesi di duro lavoro e preparazione.

Special One ha già detto che, senza le sue vetture e gran parte del suo equipaggiamento, non potrà gareggiare di nuovo in questa stagione. Il team ha aggiunto: “Siamo orgogliosi della risposta alle nostre due magnifiche Lancia Delta Evo-e RX, di cui tutto ciò che rimane oggi sono foto e video”. L’auto era alimentata da due motori da 331 CV su ciascun asse, che fornivano una potenza totale di 662 CV per un tempo da 0 a 100 km/h di 1,8 s, considerato 0,7 s più veloce di una vettura di Formula 1. È stata progettata e prodotta da GCK Performance, una società di ingegneria automobilistica francese.

Le due vetture hanno debuttato in pista lo scorso novembre al Nürburgring. Entrambe hanno fatto la loro prima apparizione pubblica il 21 maggio al Charade Super Show in Francia, in vista della prevista campagna per il World Rallycross Championship. L’ultima apparizione di Loeb in WRX prima di questa stagione è stata nel 2018, quando ha guidato una Peugeot 208 RX per Hansen Motorsport, vincendo in Belgio. Chicherit ha fondato la Special One Racing e ha effettuato oltre 40 partenze nella classe regina dopo aver fatto il suo debutto nel rally della Coppa di Francia.