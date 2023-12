Land Rover Defender: ecco il restomod su base Jeep Wrangler JK

L’ultimo progetto di restomod che riguarda il Land Rover Defender è stato realizzato da Legend Motor Co, una nuova realtà emersa nel panorama degli appassionati di auto d’epoca e modernizzazione. L’azienda, nata dall’entusiasmo di tre appassionati a Salt Lake City (Utah), ha l’obiettivo di aggiornare l’iconico fuoristrada britannico, rendendolo più adatto al mondo moderno.

Il loro primo progetto, denominato Signature Series 001, si basa su una Jeep Wrangler di generazione JK. Tuttavia, sotto il cofano troviamo un LT1 V8 aspirato da 6.2 litri al posto di quello originale. Questo motore è in grado di erogare 466 CV di potenza e 630 Nm di coppia massima, cifre che, pur non raggiungendo i 525 CV del Defender V8 di ultima generazione, rimangono molto interessanti.

Land Rover Defender: Legend Motor Co realizza un restomod partendo da una Jeep Wrangler JK

Al di là del propulsore, il veicolo vanta una serie di upgrade da riportare. L’impianto frenante è stato potenziato con componenti Wilwood mentre il serbatoio del carburante è stato ampliato a 85,17 litri.

Il comfort e le performance in off-road sono garantiti da ammortizzatori FOX 2.5 completamente regolabili. Per quanto riguarda la carrozzeria, Legend Motor Co ha sviluppato nuovi pannelli in alluminio rivestiti in kevlar mentre cerchi e pneumatici aftermarket rafforzano ulteriormente l’aspetto robusto del veicolo, estendendosi oltre i passaruota.

Un progetto di restomod così completo non può prescindere da un rinnovamento interno. L’abitacolo di questo speciale Land Rover Defender è stato rivestito con pelle Pieno Fiore cucita a mano, conferendo un aspetto decisamente premium.

Il cruscotto è stato completamente rinnovato mentre il volante personalizzato è rivestito in pelle. Non manca neanche un portaruota di scorta esterno e un portellone con un imponente subwoofer, che fa parte di un impianto audio avanzato.

Il restomod su base Jeep Wrangler JK di Legend Motor Co viene proposto ad un prezzo di partenza di 250.000 dollari (226.295,03 euro). Questa cifra riflette non solo le prestazioni potenziate e gli upgrade estetici, ma anche l’esclusività e il valore aggiunto che Legend Motor Co ha conferito a questo classico reinventato.