Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: grande potenza e prestazioni al top per il SUV

Il primo passo del percorso di elettrificazione intrapreso da Alfa Romeo con i Mild Hybrid Tonale Hybrid da 130 e 160 CV, ha trovato la perfetta prosecuzione con la versione top Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4. Ora, con un potente sistema progettato per combinare la massima efficienza con una corrispondente dinamica sportiva, la versione Plug-in Hybrid Q4 completa la gamma del SUV e guida Alfa Romeo nel futuro.

Alfa Romeo Tonale plug-in Hybrid Q4 sottolinea il suo temperamento sportivo in ogni aspetto e non solo con le sue potenti prestazioni

Per raggiungere questo obiettivo, un motore termico ed uno elettrico uniscono le forze e insieme compongono il sistema di azionamento più efficiente dal punto di vista energetico che il marchio milanese abbia mai costruito. La cooperazione del motore turbo benzina da 1.3 litri con 180 CV che aziona le ruote anteriori attraverso un cambio automatico a 6 rapporti, e di quello elettrico da 122 CV e 250 Nm collegato a quelle posteriori, conferisce una potenza totale che raggiunge i 280 CV e coppia massima 270 Nm.

Una potente unità elettronica fa da conduttore instancabile per il coordinamento dei due motori, puntando non solo ad elevate prestazioni ma anche ad una gestione ottimale dell’energia, quindi economia e rispetto dell’ambiente. Da sottolineare che il motore dell’impianto elettrico che è sotto tensione di 306 V è alimentato da una batteria agli ioni di litio che ha una capacità lorda di 15,5 kWh e una copertura di garanzia di 8 anni. Questa riserva di energia è sufficiente per una guida puramente elettrica fino a 69 km a una velocità fino a 135 km/h in condizioni miste, quindi supporta comodamente la vita di tutti i giorni senza utilizzare il motore termico. In ambiente prettamente urbano l’autonomia elettrica può raggiungere gli 82 km.

Tuttavia, Alfa Romeo Tonale plug-in Hybrid Q4 sottolinea il temperamento sportivo in ogni aspetto e non solo con le sue potenti prestazioni. L’appassionato di guida sportiva apprezzerà l’eccellente assetto delle sospensioni che nella versione Veloce presentano ammortizzatori regolabili elettronicamente, la distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata e il volante più veloce della classe C-SUV che dirige un sistema anteriore con un’immediatezza da brivido.

Come ogni Tonale, la versione Plug-in Hybrid Q4 sviluppa un codice di comunicazione unico con il conducente, mentre i suoi sistemi curano la perfetta combinazione tra divertimento, comfort e sicurezza. L’intelligente ed efficiente sistema di trazione integrale Q4 regola continuamente la potenza sulle ruote anteriori e posteriori, offrendo un’aderenza piacevole e la massima trazione in tutte le condizioni, tenendo conto di innumerevoli parametri e del profilo di guida selezionato.

L’impostazione Natural è la sezione aurea per l’uso quotidiano, l’Advanced Efficiency raggiunge il massimo utilizzo e recupero dell’energia elettrica, mentre la Dynamic pone l’attenzione assoluta sul guidatore ed enfatizza ancora di più il DNA sportivo che ogni Alfa Romeo possiede, fuori dai confini dell’auto. il SUV come definito fino ad oggi.

Il top di gamma di Tonale soddisfa con uguale disinvoltura non solo il piacere di guida ma anche le esigenze quotidiane, implementando nell’abitacolo un mix indispensabile di tecnologia moderna, spaziosità e alta qualità. Il sofisticato background digitale e lo stile unico nascondono passione e ispirazione, mentre la ricca attrezzatura garantisce che tutto sia fatto in modo semplice ed efficiente. Il Tonale Plug-in Hybrid Q4 mette l’ultima pietra nella composizione di una gamma completa con una scelta di diesel da 130 CV e due alternative benzina Mild Hybrid da 130 o 160 CV.