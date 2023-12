Alfa Romeo Milano: la comunicazione per il lancio del nuovo B-SUV affidata a Collective di Publicis Groupe

Come vi abbiamo rivelato nei giorni scorsi Alfa Romeo Milano sarà il nome del nuovo B-SUV che verrà lanciato nel 2024. Si tratta di un nuovo e innovativo passo nella storia del marchio, che segna il suo ritorno nel segmento B e sancisce l’entrata nel settore delle auto elettriche.

L’agenzia ha vinto la gara indetta dal brand per la comunicazione relativa ad Alfa Romeo Milano

In previsione del debutto di aprile, Alfa Romeo ha incaricato Collective, un’agenzia su misura creata da Publicis Groupe per Stellantis, che unisce esperti di creatività, media e digitale, per gestire la presentazione del nome del nuovo modello e pianificare in modo creativo e strategico la comunicazione prima del lancio.

L’agenzia ha vinto la competizione organizzata da Alfa Romeo ed è stata designata come agenzia globale di riferimento. Il mandato comprende lo sviluppo della creatività per la pubblicità sopra e sotto la linea e per il digitale del marchio, oltre al coordinamento di tutte le attività nel mercato europeo. Questo rafforza ulteriormente l’integrazione delle competenze di Publicis Groupe per Stellantis.

Il concetto fondamentale del progetto è “Eyes On MI”: un hashtag che enfatizza il desiderio comune di essere al centro dell’attenzione, un punto d’incontro tra il pubblico di riferimento e l’auto dal fascino irresistibile. Ma soprattutto, celebra il legame profondo con Milano, esplorando i concetti di design, innovazione, dinamismo ed energia.

Collective ha sviluppato un piano di comunicazione integrato che si estende sia negli spazi fisici che sui canali digitali del brand, tra cui Meta, LinkedIn, TikTok e YouTube. Le campagne sono partite con coordinate misteriose che hanno catturato l’interesse degli appassionati del marchio sui social e su varie riviste specializzate, materiali stampati che celavano il nome dell’auto, annunci pubblicitari di impatto in posizioni strategiche in città e hanno culminato nel video ufficiale di rivelazione del nome.