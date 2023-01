Maserati GranTurismo PrimaSerie: prime immagini della versione speciale

Maserati ha annunciato un’edizione speciale per il lancio della nuova GranTurismo che si basa sulla variante Trofeo motorizzata ICE con una produzione limitata di 75 unità per ciascuno dei due allestimenti disponibili. Il modello si chiama Maserati GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition, con il nome lungo che si spiega praticamente da sé.

Ecco la nuova Maserati GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition

La PrimaSerie è stata creata per celebrare i 75 anni di Maserati Granturismo. L’edizione speciale è disponibile esclusivamente in due configurazioni di colore con accenti distinti e tocchi speciali all’interno della lussuosa cabina 2+2. La prima opzione combina una tonalità esterna Grigio Lamiera Matte con accenti Rosso Corsa sugli emblemi, sulle lamelle laterali e intorno ai cerchi in lega con finitura nera che accompagnano l’emblema del 75° anniversario sui coprimozzi. Chi desidera qualcosa di più scuro può optare per la tonalità Nero Scarabeo Matte che cambia colore combinata con accenti di verde menta. Entrambe le configurazioni presentano punte in fibra di carbonio su prese d’aria, spoiler a labbro e diffusore, beneficiando del bodykit più sportivo e dei quattro terminali di scarico del Trofeo.

All’interno della nuova Maserati GranTurismo Primaserie c’è una combinazione di rivestimenti in pelle Black e Ice, con cuciture e dettagli Corse Red o Mint Green abbinati all’esterno. Il logo del 75° anniversario è incastonato su tutti e quattro i poggiatesta, rifiniti nello stesso colore del badge GranTurismo sul cruscotto. Com’era prevedibile, l’edizione speciale ha un equipaggiamento generoso, tra cui il quadro strumenti digitale da 12,2 pollici, il touchscreen per infotainment da 12,3 pollici, il secondo touchscreen da 8,8 pollici per i controlli del clima, l’orologio digitale e il sistema audio Sonus Faber.

Non ci sono modifiche meccaniche rispetto alla GranTurismo Trofeo, il che significa che sotto il cofano si trova la versione più potente del motore V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri che produce 550 CV e 650 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa all’asse posteriore attraverso un cambio automatico a 8 rapporti che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, uno 0-200 km/h in 11,4 secondi e una velocità massima di 320 km / h

Maserati non ha annunciato i prezzi per le 150 unità della Maserati GranTurismo PrimaSerie, ma siamo sicuri che sarà più costosa della Trofeo standard che parte da € 226.200 in Italia. Per quanto riguarda la GranTurismo Folgore completamente elettrica, che è anche la versione più potente della vettura, sarà disponibile in un secondo momento.