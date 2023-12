Lancia Ypsilon 2025: pubblicato il terzo teaser

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha svelato il terzo teaser dedicato alla nuova Lancia Ypsilon, un veicolo che segna un passaggio significativo nella storia del produttore torinese. La Ypsilon 2025 non sarà solo un’auto, ma un manifesto tecnologico, un’ambasciatrice di un futuro elettrico e intuitivo.

Il cuore della nuova generazione sarà l’innovativo sistema infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Questa tecnologia rappresenta la fusione perfetta tra funzionalità e stile, caratteristica distintiva di Lancia. Con S.A.L.A., l’ambiente interno del veicolo si adatta al desiderio dell’utente tramite un semplice tocco o comando vocale, integrando in modo fluido audio, climatizzazione e illuminazione.

Lancia Ypsilon 2025: il brand torinese pubblica il terzo teaser

L’infotainment S.A.L.A. si distingue per la sua capacità di personalizzazione. Dotato di due schermi HD, il sistema consente agli utenti di modulare facilmente l’atmosfera interna della Lancia Ypsilon 2025, facendo leva su widget intuitivi e un pannello di controllo centralizzato. Questa configurazione mette l’accento su un’esperienza utente senza sforzi, in linea con la filosofia del brand torinese di rendere ogni viaggio un’esperienza di comfort e raffinatezza.

La nuova Lancia Ypsilon si colloca in un contesto più ampio, quello della strategia di elettrificazione Dare Forward di Stellantis. Questa vettura rappresenta non solo un nuovo capitolo per il brand, ma anche un contributo essenziale all’ambizioso piano di elettrificazione del gruppo.

L’Edizione Limitata Cassina, con una produzione di sole 1906 unità numerate, è un chiaro esempio di questa visione. Con un motore 100% elettrico, la Ypsilon 2025 non solo rispecchia l’impegno della casa automobilistica torinese verso un futuro sostenibile, ma anche la sua dedizione a offrire esperienze di guida eccezionali.