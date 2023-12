Nuova Lancia Ypsilon: il design è pensato per fare bene in tutta Europa

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagine senza veli della nuova Lancia Ypsilon. Il prototipo del modello di Lancia è infatti finita in acqua forse in seguito ad un furto in Francia e le immagini del modello sono emerse sul web quasi per caso. Sulla base di queste immagini, delle recenti foto spia del prototipo camuffato e anche dei teaser ufficiali pubblicati da Lancia, il sito russo Kolesa ha pubblicato un render che mostra quello che potrebbe essere il design di questo veicolo che come sappiamo sarà ufficialmente svelato nel corso del prossimo mese di febbraio a Milano nell’edizione limitata realizzata in partnership con Cassina.

Ecco come potrebbe apparire nella versione definitiva la nuova Lancia Ypsilon che debutterà a febbraio

La nuova Lancia Ypsilon sarà costruita sulla stessa piattaforma di Opel Corsa. Il nuovo prodotto italiano ha proporzioni generali della carrozzeria simili, un parabrezza con montanti anteriori e aperture delle porte. Tuttavia, il resto del design del prossimo nuovo prodotto può essere definito unico. Quindi, la parte anteriore sarà realizzata nello stile del concept Lancia Pu+Ra HPE svelata lo scorso mese di aprile a Milano. Ci sarà un design simile con tre strisce LED di luci laterali (basate sulla lettera Y) e il paraurti avrà blocchi esagonali della luce principale.

Caratteristiche della famiglia della nuova Lancia Ypsilon rimarranno le maniglie delle porte “nascoste” nei montanti posteriori, mentre i montanti stessi sono resi completamente neri (su di essi verranno posizionati anche i loghi dell’azienda). Anche la parte posteriore della nuova berlina sarà molto originale grazie ai fari con segmenti rotondi, che evocano ancora una volta associazioni con il recente concept dell’azienda. Al centro di questi segmenti ci sono elementi a forma di Y che probabilmente fungeranno da luci di stop.

La nuova Lancia Ypsilon sarà costruita sulla piattaforma modulare CMP e sarà offerta con un propulsore ibrido o completamente elettrico. La versione di debutto sarà completamente elettrica e ha già preso il nome di Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Sarà prodotta in un’edizione di 1.906 unità per commemorare l’anno di fondazione della Lancia. La produzione della berlina verrà stabilita nello stabilimento spagnolo Opel di Figueruelas dove viene prodotta anche la Corsa della generazione F. Con questo nuovo prodotto Lancia tornerà sul grande mercato europeo, dato che per ora le auto del marchio sono vendute solo in Italia.