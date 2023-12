Ferrari: partecipazione da record ai programmi non agonistici rivolti ai clienti

Il 2023 è stato un anno eccezionale per Ferrari, segnato da importanti innovazioni e una presenza significativa nel mondo del motorsport. Antonello Coletta, Global Head Endurance e Corse Clienti, ha delineato i traguardi raggiunti, tra cui il lancio delle rivoluzionarie Ferrari 499P Modificata e 296 Challenge, e la celebrazione della 31ª stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Il 2023 ha visto la presentazione di due modelli emblematici: la 499P Modificata e la 296 Challenge. Quest’ultima, che debutterà nelle serie Europe e North America nel 2024, è il nono modello del prestigioso monomarca Ferrari Challenge.

Ferrari: Antonello Coletta ricorda il 2023 come un anno ricco di record per il cavallino rampante

Con il suo motore V6 derivato dalla 296 GTB, questa vettura si distingue per i suoi 700 CV di potenza, segnando un significativo passo avanti in termini di prestazioni, aerodinamica ed esperienza di guida.

La 499P Modificata, parte del nuovo programma Sport Prototipi Clienti, offre invece un’esperienza unica di guida in pista, riflettendo l’eredità e l’innovazione che caratterizzano il marchio di Maranello.

Nel suo 31° anno, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli si è confermato come un punto di riferimento nel panorama internazionale del motorsport. La serie ha visto la partecipazione di piloti da tutto il mondo, inclusa la rinata serie UK e la nuova serie nazionale giapponese.

Questo campionato non solo promuove la competizione, ma serve anche come trampolino di lancio per i giovani talenti, come dimostrato dalla carriera di Nicklas Nielsen, passato dalle vittorie nel Challenge al Campionato Mondiale Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC).

Record di partecipazione alle Finali Mondiali al Mugello

Le Finali Mondiali Ferrari, tenutesi al Mugello, hanno chiuso l’anno con numeri record, testimoniando la vitalità del dipartimento Corse Clienti del costruttore modenese. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 piloti di 24 nazionalità, in una spettacolare dimostrazione di passione e competizione.

Il successo di questi eventi non agonistici evidenzia l’approccio unico della casa automobilistica modenese nei confronti dei suoi clienti, con programmi come F1 Clienti, XX e Club Competizioni GT.