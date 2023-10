Ferrari 499P Modificata: debutta la nuova hypercar per l’utilizzo in pista

Ferrari ha svelato nelle scorse ore, presso l’Autodromo Internazionale del Mugello durante le Finali Mondiali Ferrari 2023, la nuova Ferrari 499P Modificata, una vettura in serie estremamente limitata destinata esclusivamente all’utilizzo in pista non competitivo, celebrando così il ritorno storico del marchio nella classe di punta delle gare di endurance nella stagione 2023.

La nuova 499P Modificata è una versione notevolmente modificata della 499P che ha trionfato nella 24 Ore di Le Mans a giugno di quest’anno, con l’obiettivo di stabilire un nuovo punto di riferimento per il brivido di guidare in pista.

Ferrari 499P Modificata: nuova versione estremamente limitata per l’uso in pista

Il nuovo modello è stato sviluppato direttamente da una vettura da corsa anziché da un modello di produzione, senza le limitazioni imposte dai regolamenti tecnici. Rispetto alla 499P, il team di ingegneri della casa automobilistica modenese ha introdotto una serie di modifiche significative che aumentano il brivido di guida e rendono le prestazioni della vettura più accessibili.

Tra le principali modifiche tecniche rispetto all’hypercar da competizione figurano l’asse elettrico e la trazione integrale attivabile anche a basse velocità, la funzione Push to Pass (che offre ai piloti l’opzione di una potenza aggiuntiva di 120 kW), degli pneumatici specifici sviluppati da Pirelli e una completa ritaratura delle sospensioni, dei controlli elettronici e delle mappe del motore.

I proprietari della Ferrari 499P Modificata avranno l’opportunità di partecipare a numerosi eventi su piste internazionali ogni anno, con il supporto di Maranello per logistica, assistenza in pista e manutenzione, all’interno del nuovo programma Sport Prototipi Clienti che partirà nel 2024.

Dal punto di vista del powertrain, il sistema ibrido del nuovo modello combina un motore V6 endotermico montato in posizione centrale/posteriore con un propulsore elettrico sull’asse anteriore, per una potenza massima di 870 CV, non limitata dalle regolamentazioni FIA-ACO. Il V6 è stato completamente rivisto dagli ingegneri di Maranello per sviluppare soluzioni dedicate e ridurre il peso totale.

Il design è stato realizzato dal Centro Stile Ferrari

L’architettura della vettura prevede un telaio monoscocca in fibra di carbonio e delle soluzioni all’avanguardia, come le sospensioni push-rod e un impianto frenante sofisticato che consente di recuperare energia durante la frenata. Il setup meccanico è stato progettato per massimizzare l’esperienza di guida e garantire un comportamento prevedibile in tutte le condizioni.

Dal punto di vista estetico, il design della 499P Modificata è stato definito in collaborazione con il Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. La vettura esprime il suo DNA Ferrari attraverso forme semplici e sinuose che esaltano le sue qualità tecniche e aerodinamiche.

In definitiva, la nuova Ferrari 499P Modificata rappresenta il massimo delle prestazioni proposte dal cavallino rampante per l’utilizzo non competitivo in pista, celebrando al contempo la sua storia gloriosa nelle gare endurance con un’hypercar esclusiva che segue le orme delle leggende del passato.