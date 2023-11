Lancia Pu+Ra HPE nominata “Miglior concept car dell’anno” da “Car and Driver”

La concept car Lancia Pu+Ra HPE, che rappresenta il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, ha ricevuto il premio di “Miglior concept car dell’anno” dalla giuria di Car and Driver Spagna, la rivista internazionale di automobilismo più diffusa in Spagna. Il premio “Car and Driver Awards” ha attribuito uno dei suoi riconoscimenti più prestigiosi alla concept car 100% elettrica che esprime la visione del marchio Lancia in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione ed effortless technology.

In Spagna premiata la concept car Lancia Pu+RA HPE

La giuria ha premiato l’italianità nel design in un modello così innovativo, all’avanguardia e con una forte personalità. Lancia Pu+Ra HPE rispecchia infatti fedelmente l’eredità di un marchio mitico, il cui Rinascimento è stato accolto con grande entusiasmo dai lettori e dai follower della rivista spagnola. La cerimonia di consegna “Car and Driver Awards” si è tenuta a Madrid, con la presenza di Borja Sekulits, Premium Cluster Director in Iberia.

Lancia Pu+Ra HPE è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, una concept car totalmente elettrica che esprime la visione del marchio in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione ed effortless technology. Si tratta di una vettura con una carrozzeria raffinata e originale che assicura la massima efficienza, con cura per autonomia, tempo di ricarica ed efficienza. Questa prima vettura della nuova era Lancia si ispira al mondo dell’interior design italiano, grazie alla collaborazione con Cassina, leader nel settore dell’arredamento di lusso, per un’esperienza di home feeling tipicamente italiana.

Lancia Pu+Ra HPE prende il nome da Pu+Ra, il nuovo linguaggio di design del marchio, puro e radicale, e da HPE, che significa High Performance Electric. La concept car rappresenta pienamente i principi del nuovo linguaggio di design di Lancia, in cui le forme dell’auto sono create dall’unione di forme geometriche semplici, come il cerchio e il triangolo, unite a alcuni dettagli iconici del patrimonio Lancia come le veneziane della Lancia Beta HPE.

Lancia Pu+Ra HPE è un’auto con il 70% di superfici al tatto realizzate con materiali ecosostenibili, che esprime italianità, eclettismo, tradizione rinnovata e home feeling. La concept car di Lancia è la prima vettura dotata del sistema di infotainment S.A.L.A., che gestisce le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione, permettendo di personalizzare l’ambiente all’interno dell’auto semplicemente premendo un pulsante o con il suono della voce.